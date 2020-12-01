ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь по достижению ЦУР занимает 18 место из 166 стран

01.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беларусь поступательно движется к Целям устойчивого развития. Но впереди еще много работы. Такую оценку актуальной ситуации в этой области дал национальный координатор ЦУР Анатолий Исаченко. Сегодня он провел по видеосвязи рабочую встречу с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Международные эксперты признают достижения Беларуси. Наша страна в этом году упрочила свои позиции во втором десятке среди 166 стран, которые поставили в приоритет Цели устойчивого развития. Их 17! От ликвидации бедности и борьбы с неравенством до решения проблем изменения климата.    

В одиночку достигать Целей развития сложно любой стране. Поэтому ООН содействует диалогу Беларуси с партнерами. Чтобы повысить эффективность этой работы, система действует не только на национальном уровне, но и в регионах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь поступательно движется к Целям устойчивого развития. Но впереди еще много работы. Такую оценку актуальной ситуации в этой области дал национальный...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске три человека получили сроки за насилие над милиционерами и поврежденный микроавтобус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика