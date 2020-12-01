Беларусь по достижению ЦУР занимает 18 место из 166 стран

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Беларусь поступательно движется к Целям устойчивого развития. Но впереди еще много работы. Такую оценку актуальной ситуации в этой области дал национальный координатор ЦУР Анатолий Исаченко. Сегодня он провел по видеосвязи рабочую встречу с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Международные эксперты признают достижения Беларуси. Наша страна в этом году упрочила свои позиции во втором десятке среди 166 стран, которые поставили в приоритет Цели устойчивого развития. Их 17! От ликвидации бедности и борьбы с неравенством до решения проблем изменения климата.

В одиночку достигать Целей развития сложно любой стране. Поэтому ООН содействует диалогу Беларуси с партнерами. Чтобы повысить эффективность этой работы, система действует не только на национальном уровне, но и в регионах.