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Новая детская поликлиника появится в Жодино в 2021 году
01.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новый и значимый объект здравоохранения Минской области. В Жодино
Владимир Циолто, главный врач Жодинской центральной городской больницы: "Большой блок займет отделение реабилитации с бассейнами двух уровней для детей разного возраста. Это поликлиника, которая будет с современным информационным оборудованием. Там будет сделано все так, чтобы перейти на рельсы электронного здравоохранения с момента открытия этой поликлиники".
Отметим, что самим медицинским работникам Жодино в непростых эпидемиологических условиях финансово помогают как отраслевые профсоюзы, так и промышленники города. Только в центральной городской больнице работают более тысячи медиков.
Ольга Подольская, заведующая диагностическим отделением Жодинской центральной городской больницы: "У нас была создана касса взаимопомощи, куда все первичные профсоюзные организации города перечисляли 2 процента своих членских взносов. Благодаря этой кассе взаимопомощи, были закуплены противочумные костюмы. Мы смогли оказать матпомощь членам профсоюзов, которые переболели инфекцией COVID-19. 25 работникам мы помогли за счет своего фонда, а 49 работникам помог республиканский комитет в размере 600 рублей".
Не только медикам, но и всем белорусам помогает и одно из крупнейших швейных предприятий страны. На жодинском "Світанке" еще весной этого года стали выпускать марлевые маски и повязки с трикотажного хлопка.
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Новый и значимый объект здравоохранения Минской области. В Жодино продолжается строительство детской поликлиники. Здание, выполнено по индивидуальному проекту,...
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