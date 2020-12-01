Новая детская поликлиника появится в Жодино в 2021 году

Источник материала: БT

Новый и значимый объект здравоохранения Минской области. В Жодино продолжается строительство детской поликлиники . Здание, выполнено по индивидуальному проекту, разместилось в самом центре города машиностроителей и рассчитано на 300 посещений в смену. В четырехэтажной поликлинике будут кабинеты с самым современным оборудованием, в том числе стоматология, лабораторное, физиотерапевтическое, а также диагностическое отделения. Объект для Жодино действительно востребован, ведь за последние пять лет за счет натурального прироста население города выросло более чем на тысячу человек. Открытие новой жодинской поликлиники - в сентябре следующего года.

Владимир Циолто, главный врач Жодинской центральной городской больницы: "Большой блок займет отделение реабилитации с бассейнами двух уровней для детей разного возраста. Это поликлиника, которая будет с современным информационным оборудованием. Там будет сделано все так, чтобы перейти на рельсы электронного здравоохранения с момента открытия этой поликлиники".

Отметим, что самим медицинским работникам Жодино в непростых эпидемиологических условиях финансово помогают как отраслевые профсоюзы, так и промышленники города. Только в центральной городской больнице работают более тысячи медиков.

Ольга Подольская, заведующая диагностическим отделением Жодинской центральной городской больницы: "У нас была создана касса взаимопомощи, куда все первичные профсоюзные организации города перечисляли 2 процента своих членских взносов. Благодаря этой кассе взаимопомощи, были закуплены противочумные костюмы. Мы смогли оказать матпомощь членам профсоюзов, которые переболели инфекцией COVID-19. 25 работникам мы помогли за счет своего фонда, а 49 работникам помог республиканский комитет в размере 600 рублей".

Не только медикам, но и всем белорусам помогает и одно из крупнейших швейных предприятий страны. На жодинском "Світанке" еще весной этого года стали выпускать марлевые маски и повязки с трикотажного хлопка.