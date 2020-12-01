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Новые элементы безбарьерной среды в Воложине
01.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Воложине расширяется безбарьерная среда. Там
Алеся Мискевич, жительница г. Воложина: "Конечно, в жизни стало легче. Я Влада могу спокойнее отправить. Мы видим, что создаются проекты. Мы посещаем очень много мест: и экотропа, и можем в цирк сейчас приехать без каких-либо проблем, мы много где бываем. Конечно, более насыщенной становится жизнь этих людей".
К созданию инклюзивного окружения - именно комплексный подход. Пандусы, поручни и другие элементы появляются в общественных и социальных объектах. Так, например, подъемники недавно установили в Воложинской средней школе №2. Сейчас там обучаются 11 детей с особенностями психофизического развития, в том числе и один маломобильный ученик. Для него стал доступен второй этаж.
Кстати, Воложин - один из первых районных центров Минской области, где активно развивается инклюзивная инфраструктура. Сведения о всех объектах - социальных или туристических - можно получить в районном территориальном центре социального обслуживания населения.
Инклюзивные апартаменты одновременно могут принять 20 человек. Отделение же дневного пребывания посещают 29 человек с инвалидностью.
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В Воложине расширяется безбарьерная среда. Там установили три новых пандуса. Конструкции появились в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане....
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