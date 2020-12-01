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Новые элементы безбарьерной среды в Воложине

01.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Воложине расширяется безбарьерная среда. Там установили три новых пандуса. Конструкции появились в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане. Кроме этого, оборудовали и лестницы в подъездах. Кстати, еще одну специальную площадку для спуска и подъема планируют разместить до конца года.

Алеся Мискевич, жительница г. Воложина: "Конечно, в жизни стало легче. Я Влада могу спокойнее отправить. Мы видим, что создаются проекты. Мы посещаем очень много мест: и экотропа, и можем в цирк сейчас приехать без каких-либо проблем, мы много где бываем. Конечно, более насыщенной становится жизнь этих людей".

К созданию инклюзивного окружения - именно комплексный подход. Пандусы, поручни и другие элементы появляются в общественных и социальных объектах. Так, например, подъемники недавно установили в Воложинской средней школе №2. Сейчас там обучаются 11 детей с особенностями психофизического развития, в том числе и один маломобильный ученик. Для него стал доступен второй этаж.

Кстати, Воложин - один из первых районных центров Минской области, где активно развивается инклюзивная инфраструктура. Сведения о всех объектах - социальных или туристических - можно получить в районном территориальном центре социального обслуживания населения.

Инклюзивные апартаменты одновременно могут принять 20 человек. Отделение же дневного пребывания посещают 29 человек с инвалидностью.

 
 
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В Воложине расширяется безбарьерная среда. Там установили три новых пандуса. Конструкции появились в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане....
 
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