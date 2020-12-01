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Пообщаться лично с Дедом Морозом онлайн теперь может любой желающий

01.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С сегодняшнего дня возможно оставить заявку на виртуальную встречу на сайте Беловежской пущи. Заранее надо определить день, время и формат общения: будет ли это диалог либо только предновогоднее поздравление. По скайпу Дед Мороз будет выходить на связь 3 дня в неделю - каждую пятницу, субботу и воскресенье с 16:00 и до 19:00.

 
 
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С сегодняшнего дня возможно оставить заявку на виртуальную встречу на сайте Беловежской пущи. Заранее надо определить день, время и формат общения: будет ли это...
 
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