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Соревнования Agility Games впервые прошли в Гомеле

01.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В паре с собаками участвовали два десятка начинающих кинологов - все школьники. Для многих выступление стало дебютом, как и для их питомцев: самому маленькому лохматому участнику всего полгода. Площадку для соревнований разбили на базе Гомельского областного клуба спортивного и декоративного собаководства. Полоса препятствий состояла из множества барьеров и тоннелей. Судьи оценивали скорость выполнения заданий, четкость и слаженность действий. К слову, это направление работы с детьми наиболее активно развивается в Гомеле и Минске. При этом такие клубы не только позволяют занять школьников, но и провести с ними профориентационную работу.

Евгения Воробьева, участница соревнований: "Я одно время хотела поступать на юридический. Но сейчас думаю о том, чтобы поступать на таможенную службу и обучать там собак. Нравится этим заниматься! Это уже стало моим хобби, привычкой. Я с радостью иду, и если для кого-то это работа - обучать собак, то для меня это наоборот отдых, мне это нравится очень".

Виктория Грудина, председатель Белорусской федерации кинологических видов спорта, судья соревнований: "В Гомеле достаточно много детей занимается. В Минске и в Гомеле. Уровень соответственно начинающий. Они занимаются года 4. Мы повышаем уровень культуры собаководства и кинологии в целом. Главное - чтобы люди гуляли и прохожие не возмущались, что они гуляют в неположенных местах с собакой. Они приходят к нам на площадку, и мы их занимаем".

Лучших участников судьи оценивали по результатам прохождения каждой трассы в отдельности.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В паре с собаками участвовали два десятка начинающих кинологов - все школьники. Для многих выступление стало дебютом, как и для их питомцев: самому маленькому...
 
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