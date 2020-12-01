До трех лет лишения свободы за блокировку движения транспорта

Источник материала: БT

Прокуратура Ленинского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней ранее судимой женщины, которая участвовала в беспорядках 13 октября на проспекте Рокоссовского. Речь идет об Ольге Класковской (раннее обвиняемая по уголовному делу). В тот день группа людей, среди которых была и Класковская, вышли на проезжую часть и блокировали движение.

Личность Класковской хорошо известна не только в Беларуси. Нашу соотечественницу задержали в Швеции 30 марта 2013 года и обвинили в покушении на убийство мужа (шведского гражданина). Бывший супруг ее утверждал, что женщина набросилась на него с ножом, пока он спал. Обвиняемую неоднократно отправляли на психиатрическую экспертизу. В итоге европейский суд признал ее виновной. Она была осуждена на 7 лет лишения свободы. В 2017-м вернулась в Беларусь.