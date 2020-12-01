Источник материала: БT

Люди выражают слова благодарности правоохранителям за их работу в это непростое время и адресуют милиционерам самые теплые пожелания.





- Милиция. Чем могу помочь?

- Добрый день, девчата, еще раз. Я звонила, вызывала на Лукьяновича, 2 во двор. Передайте большое спасибо ребятам из ОМОНа, что они прибыли очень оперативно и убрали эту толпу. Спасибо большое.



- Адекватная молодежь она с нами, потому что я сама участвую в автопробегах и в акциях патриотизма. Хотелось сказать огромное спасибо за то, что вы отстояли нашу страну, не дали стать на колени, и мы не поехали на клубнику в Польшу. Поэтому спасибо вам огромное. Благодарность вашим семьям, которые регулярно вас поддерживают, и поэтому берегите себя, а мы за вами постоим за страну, за патриотизм и научим Родину любить.



- Милиция, слушаю.



- Здравствуйте, еду сейчас по проспекту Машерова на работу, вижу комплекс Каскад и вижу обычное небо. Никаких БЧБ-тряпок. Спасибо вам за работу. И всей милиции всего хорошего.