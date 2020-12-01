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Люди выражают слова благодарности правоохранителям за их работу
01.12.2020 20:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Люди выражают слова благодарности правоохранителям за их работу в это непростое время и адресуют милиционерам самые теплые пожелания.
- Добрый день, девчата, еще раз. Я звонила, вызывала на Лукьяновича, 2 во двор. Передайте большое спасибо ребятам из ОМОНа, что они прибыли очень оперативно и убрали эту толпу. Спасибо большое.
- Здравствуйте, еду сейчас по проспекту Машерова на работу, вижу комплекс Каскад и вижу обычное небо. Никаких БЧБ-тряпок. Спасибо вам за работу. И всей милиции всего хорошего.
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Люди выражают слова благодарности правоохранителям за их работу в это непростое время и адресуют милиционерам самые теплые пожелания. - Милиция. Чем могу...
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