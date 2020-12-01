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Открылось движение транспорта на участке автомобильной дороги Р-76 Орша – Шклов - Могилев

01.12.2020 20:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

После капитального ремонта открылось движение транспорта на участке автомобильной дороги Р-76 Орша - Шклов - Могилев. Улучшено дорожное покрытие, сделаны насыпи, укреплены обочины. Чтобы исключить размытие откосов, применили технологию устройства георешеток. Вторую жизнь получил мост через реку Адров. Переправа, построенная в 1967 году, требовала срочной модернизации. Обновленный мост стал шире. В деревне Червино, расположенной на трассе Р-76, заасфальтированы съезды к домам и прилегающим улицам, а также преобразились остановочные пункты. Там установлены павильоны закрытого типа.

"Тут и освещение хорошее вечером, очень хорошо пешеходов видно, и дорога намного шире стала. Классно ездить, удобно".

Сергей Карчавец, директор ДСУ-7 г. Орши ОАО "Витебскавтодор": "Увеличили ширину проезжей части, добавили красивые удобные павильоны для пассажиров, пешеходные дорожки и освещение, чтобы в темное время суток водителям было удобно, будут замечать пешеходов, так и самим пешеходам".

Дмитрий Лопатин, зампредседателя Оршанского райисполкома: "Планы довольно обширные. Это один из значимых проектов будет. У нас есть железнодорожный переезд между двумя районами - это Черемушки и Восточная. И сейчас разрабатывается проектная документация для того, чтобы расширить проезжую часть. Это серьезно разгрузит движение от центра города к вокзалу".

На текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети в Орше и районе в этом году потрачено свыше 6 миллионов рублей.

 
Теги: Могилев
 
 
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После капитального ремонта открылось движение транспорта на участке автомобильной дороги Р-76 Орша - Шклов - Могилев. Улучшено дорожное покрытие, сделаны насыпи,...
 
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