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Прогноз погоды на 2 декабря
01.12.2020 20:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, по юго-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.2 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики
ожидается гололедица.
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Погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, по юго-востоку...
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