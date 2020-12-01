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Завтра белорусы смогут задать вопросы министру культуры Анатолию Маркевичу
01.12.2020 20:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. Завтра белорусы смогут задать вопросы министру культуры Анатолию Маркевичу. Помимо прямой телефонной лини будет организован прием граждан. Связаться с министром можно будет с 9 до 11 утра. А после министр ответит на вопросы при личной встрече. Прием пройдет по предварительной записи.
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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. Завтра белорусы смогут задать вопросы министру культуры Анатолию Маркевичу. Помимо прямой телефонной лини...
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