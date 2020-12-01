«Человека убили, а уголовного дела нет». В Минске идет еще один суд по надписи у мемориала Тарайковскому

Источник материала: Tut.by

Еще один процесс по уголовному делу о надписи у мемориала Александру Тарайковскому начался 1 декабря. На этот раз подсудимые — минчане Денис Греханов, Игорь Самусенко и Владислав Гулис. Их обвиняют в том, что нанесли на тротуар краской из баллончиков надпись «Не забудем». Обвинение квалифицирует эти действия как хулиганство и умышленное уничтожение или повреждение имущества, а саму надпись — циничной. TUT.BY наблюдает за судом.





Кого судят и по каким статьям?

В суде Фрунзенского района Минска сегодня начался еще один суд по надписи «Не забудем». Напомним, параллельно за надпись на тротуаре у мемориала Тарайковскому судят минчан Марию Бобович и Максима Павлющика. Тот процесс продолжается уже несколько дней.

В этом тексте речь про суд над Денисом Грехановым (42 года, работает барменом), Игорем Самусенко (25 лет, администратор велопроката) и Владиславом Гулисом (25 лет, автомойщик).

Двое из них (Греханов и Самусенко) признаны политическими заключенными.

Минчанам вменяют преступления по ч. 2 ст. 339 УК РБ (Хулиганство), а также по ч. 2 ст. 218 УК РБ (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества).

Из обвинения следует, что история произошла с 1.47 до 2.20 9 сентября рядом с домом по Притыцкого, 21А. По версии обвинения, каждый из обвиняемых «в группе лиц» нанес на тротуар «циничную надпись, которая оскорбляет чувства граждан, демонстрирует пренебрежение моральными ценностями, направлена на причинение время общественному порядку и моральности».

Один из адвокатов подал ходатайство о приобщении к материалам дела заключение филолога Александра Лукашанца. Тот проанализировал, является ли надпись «Не забудем» циничной. Из зачитанного в суде заключения языковеда следует, что не является. Судья удовлетворила ходатайство.

У одного из обвиняемых, Владислава Гулиса, есть непогашенная судимость по ч.3 ст. 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Молодой человек отбыл срок и освобожден по амнистии недавно, в июне 2020-го.



Так выглядела одна из надписей «Не забудем» на тротуаре возле станции метро «Пушкинская» 7 сентября. В первый месяц после гибели Александра Тарайковского ее постоянно восстанавливали горожане

А есть ли ущерб?

Обвинение указывало такой ущерб от надписи, сделанной красной и белой краской из баллончиков на тротуаре — 10 тысяч 182 рубля 52 копейки. Однако «Горремавтодор» Мингорисполкома выступил в суде с гражданским иском, по которому ущерб намного ниже — всего 255 рублей 99 копеек.

— Сумма изначально была заявлена как предполагаемая в том случае, если бы потребовалась замена плиточного покрытия, — пояснил начальник управления «Центр» «Горремавтодора» Мингорисполкома Геннадий Фролов.

Плитку менять не понадобилось, надпись удалили с помощью специальной машины.

Напомним, по вменяемым уголовным статьям минчанам грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас они под стражей, а в суде сидят в клетках.

Адвокаты троих подзащитных выступили с ходатайствами в связи с новыми обстоятельствами — просили изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с пребыванием под стражей.

— Гражданский истец изменил сумму ущерба до 255 рублей. Это меньше 40 базовых. При такой сумме ответственность уголовная по статье 218-й (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества) исключается. Оставшаяся статья 339-я, ч. 2-я (Хулиганство) не является тяжелой, она является ненасильственной, — объяснил свое ходатайство адвокат Дениса Греханова Петкевич.

Прокурор Валерия Таратынко предложила ходатайство отклонить, она не считает новый расчет от «Горремавтодора» «бесспорным доказательством», пока его не оценил суд.

Судья Юлия Крепская удалилась в совещательную комнату, а вернувшись, отклонила ходатайства об изменении меры пресечения.

Молодые люди остаются под стражей.

Похожая история была и с оценкой ущерба по делу Бобович и Павлющика. Там тоже сумма ущерба снизилась в разы, но это пока не изменило ход процесса.

Подсудимый Денис Греханов: «Человека убили, а уголовного дела нет»

Все трое обвиняемых признают вину частично. Говорят, что писали на тротуаре слова «Не забудем», но не согласны с тем, что она циничная.

В суде в первый день допросили только одного из подсудимых — Дениса Греханова.

42-летний минчанин признает, что написал на тротуаре «Не забудем», а вот с тем, что она — циничная, не согласен.

Денис рассказал, что ночью 9 сентября приехал на «Пушкинскую» с рюкзаком, в котором были баллончики с красной и белой краской. Ехал, чтобы написать слово «Не забудем».

Греханов видел, что эта надпись много раз появлялась у народного мемориала Александру Тарайковскому, но с ней боролись коммунальники, в том числе посыпали место солью, а еще уносили от места гибели Тарайковского цветы.

Обвиняемый пояснил, почему решил восстановить надпись.

— 10 числа (августа. — Прим. TUT.BY) произошло убийство. На «Пушкинскую» несли цветы тысячи людей. Человек погиб, а уголовного дела так и не возбудили (…). Меня, как и многих других людей, это возмутило.





Денис не считает, что совершил преступление, он также не согласен, что краска уничтожила тротуарную плитку, или повредила ее — по ней продолжают ходить. Не согласен и с тем, что краска снизила эстетическую ценность плитки (так утверждает сторона обвинения). Говорит, что покупалась самая дешевая краска, которую легко смыть. Греханов не считает и что слова «Не забудем» кого-то оскорбили и являются циничными.

— Тысячи и тысячи цветов, которые приносили на это место, говорят о том, что чувства людей нельзя было оскорбить надписью «Не забудем», — объяснил мужчина.

Позже в ответ на слова гособвинителя на этот счет Денис Греханов воскликнул:

— Тогда и надписи на памятниках циничные!

Денис объяснил, что делал надпись на тротуаре не один. К нему присоединились прохожие — Владислав Гулис и Игорь Самусенко. Денис начинал писать, остальные дописывали.

Прокурор Валерия Таратынко во время допроса подробно спрашивала, повредила ли краска плитку, а еще просила в деталях рассказать, в какой последовательности все происходило.

— Сюр какой-то, — со вздохом прошептал кто-то из присутствующих в зале суда.

По словам Дениса Греханова, в какой-то момент появились люди в оливковой форме и в балаклавах. Один из них стал кричать. Денис говорит, что испугался и уехал на велосипеде — на милицейскую форму одежда неизвестных была не похожа.

— Подумал, может, это бандиты какие-то, — объясняет мужчина.

Утром 10 сентября Дениса Греханова задержали.

Мужчина готов покрыть ущерб, который нанесен «Горремавтодору».

Судебное заседание продолжится 3 декабря.



