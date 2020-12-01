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Организаторы протестных акций глумятся над инвалидами

01.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А это видео шокирует своим цинизмом. По этическим соображениям мы не будем показывать все - его легко можно найти в интернете. Блогер из Гомеля показал истинное лицо того, кто так ратовал за свободное равное общество.

"Блогер: Этот товарищ является выпускником специнтерната. И со слов матери, состоит на учете в психиатрическом диспансере города Гомеля. То есть вы понимаете, о чем я говорю? И эти люди начали над ним глумиться. Посмотрите ролики…

Т: Сколько у тебя подписчиков на канале?

У меня 12.

12 подписчиков, 10 дней и однокомнатная квартира. Становитесь блогерами! Пишите в администрацию…

Вопрос задают. Может у тебя глисты? Худой сильно.

Блогер: Ну как? Оценили масштабы? Люди просто глумятся над другим человеком, который не может дать адекватного отпора, который не может, в силу своих каких-то особенностей, понимать, что происходит, и давать правильную оценку своим действиям".

Теперь можете себе представить, что на самом деле думают о своих протестующих инвалидах и пенсионерах организаторы и координаторы протестных акций?

 
Теги: Гомель
 
 
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А это видео шокирует своим цинизмом. По этическим соображениям мы не будем показывать все - его легко можно найти в интернете. Блогер из Гомеля показал истинное...
 
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