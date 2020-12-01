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Добросовестно отработав на митингах - уехал в Польшу и спустя неделю вынужден признаться - денег нет
01.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На этом фоне наивно рассчитывать, что обещания отдельных стран поддержать уехавших протестующих из Беларуси будут выполнены. Даже оппозиционно настроенные телеграм-каналы уже пестрят криками о помощи.
Вот пост одного из бежавших и обманутых. Добросовестно отработав на митингах – уехал в Польшу и спустя неделю вынужден признаться – денег нет. Не помогли даже фонды, в которые многие наивные белорусы активно сбрасывались. Отговорка простая: для помощи не хватает оснований.
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Добросовестно отработав на митингах - уехал в Польшу и спустя неделю вынужден признаться - денег нет
На этом фоне наивно рассчитывать, что обещания отдельных стран поддержать уехавших протестующих из Беларуси будут выполнены. Даже оппозиционно настроенные...
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