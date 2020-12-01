Источник материала: БT

На этом фоне наивно рассчитывать, что обещания отдельных стран поддержать уехавших протестующих из Беларуси будут выполнены. Даже оппозиционно настроенные телеграм-каналы уже пестрят криками о помощи.

Вот пост одного из бежавших и обманутых. Добросовестно отработав на митингах – уехал в Польшу и спустя неделю вынужден признаться – денег нет. Не помогли даже фонды, в которые многие наивные белорусы активно сбрасывались. Отговорка простая: для помощи не хватает оснований.