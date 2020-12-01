Beltoll предлагает новый способ оплаты проезда по белорусским дорогам

Источник материала: БT

Электронная виньетка Beltoll предлагает новый способ оплаты за проезд по белорусским дорогам. Уже с 15 декабря водители транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн смогут рассчитаться за период в течение которого они планируют пользоваться платными дорогами в режиме онлайн. Подробнее о том, как работает новая услуга, - в сюжете.

Электронная виньетка, которую можно приобрести уже с сегодняшнего дня, позволяет избежать многих неудобств, например, таких, как языковой барьер или необходимость обмена валюты на белорусские рубли, что делает этот вариант оплаты особенно удобным и более безопасным для иностранных водителей в текущих эпидемиологических условиях.

Сергей Бурый, менеджер по связям с общественностью и корпоративным связям компании-оператора Beltoll: "Электронная виньетка - это своего рода электронный проездной. Она отличается от уже существующего способа оплаты посредством устройств электронной оплаты, устанавливаемым на автомобиль тем, что: первое, в расчет берется не пройденное расстояние, а время пользования и второе, на транспортное средство в этом случае не устанавливаются никакие дополнительные устройства".







Главное преимущество нового способа оплаты - возможность не обращаться в пункт обслуживания Beltoll. Теперь достаточно приобрести электронную виньетку, посетив соответствующий раздел официального сайта системы beltoll.by. Здесь всего 4 шага. Для начала выбираем нужный срок действия. Дальше – заполнение обязательных данных, таких как период пользования электронной виньеткой и информация о транспортном средстве. Третий шаг - оплата, здесь важно проверить корректность введенных данных, так как денежные средства возврату не подлежат. И последний шаг - это получение электронной виньетки.

Михаил Грек, ведущий юрисконсульт компании-оператора Beltoll: "В зависимости от срока ее действия - 15, 30 календарных дней, 1 календарный год - ее стоимость составляет 14, 22, 75 евро соответственно. Оплачивается в белорусских рублях по курсу НБРБ. При покупке электронной виньетки важно, чтобы пользователь правильно указал данные транспортного средства, а именно: страну регистрации и регистрационный знак согласно свидетельству о регистрации транспортного средства. При введении регистрационного знака используется исключительно буквенные и цифровые символы, без пробелов и каких-либо дополнительных знаков".





Beltoll постоянно ищет и предлагает пользователям новые способы оплаты, чтобы сделать проезд по платным дорогам Беларуси максимально удобным. Таким образом, у водителей автомобилей с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, теперь есть возможность выбирать более комфортный для себя вариант - с учетом времени либо расстояния, пройденного транспортным средством.