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Подписи под обращением к общественности поставили представители гребли

01.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Представители отечественной гребли сегодня поставили свои подписи под открытым обращением спортсменов к общественности.

Олимпийский чемпион Александр Богданович и действующие атлеты национальной команды Марина Литвинчук и Дмитрий Третьяков подчеркнули: в стране созданы все условия не только для развития массового спорта, но и, прежде всего, для спорта высших достижений! Как следствие, для спортсменов не понятны призывы из-за рубежа лишить сборную Беларуси возможности выступать на Олимпиаде под национальным флагом. Поэтому они продолжают ставить подписи под открытым обращением к общественности, и с каждым днем их количество растет.

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на каноэ: "Вот это письмо - оно должно быть! Оно должно объединить и показать, что мы - за спортивную страну, что спортсмены хотят выступать именно под белорусским флагом, слышать белорусский гимн! Несмотря на внешнее влияние, наше государство выстояло и смогло показать, что мы можем защитить себя. Поэтому мы видим, что и спорт развивается на достойном уровне: спортсменам уделяется большое внимание, мы не должны дать возможность кому-то развалить то, что было создано годами".

Подписи под обращением к общественности поставили представители гребли

Марина Литвинчук, пятикратная чемпионка мира по гребле на байдарках: "Все прекрасно знают, что спорт - это уникальный язык общения и спорт - это не политика! В нашей стране очень много спортивных сооружений, арен, баз. Наша страна может по праву называться спортивной державой, и это знают во всем мире. Спорт воспитывает в себе человека, который должен быть патриотом своей страны, и я делаю свою работу. И хочу, чтобы моя мечта исполнилась: я хочу подняться на олимпийский пьедестал, чтобы поднимался мой государственный флаг и могла исполнить с гордостью гимн своей страны!".

Подписи под обращением к общественности поставили представители гребли

Дмитрий Третьяков, бронзовый призер II Европейских игр по гребле на байдарках: "Конечно, для спорта у нас в Беларуси сделано все: особенно в гребле и вообще в спорте высших достижений, каждый желающий может идти и получить то, что он хочет - для здоровья, прежде всего! В письме так и сказано, что мы не хотим менять свой герб и флаг. Мы становимся на пьедестал и не можем сдержать свои эмоции, которые нас переполняют. Мы люди, которые преданы этому делу всегда. Мы защищаем честь Отечества, мы счастливы от того, что мы живем в этой стране и эту страну прославляем на мировой арене!".


Также сегодня свои подписи под обращением к общественности   поставили: атлеты национальной и юниорской сборной Беларуси по шорт-треку. Напомним, каждый работник спортивной отрасли в любом из республиканских центров олимпийской подготовки, а также в штаб-квартире Национального олимпийского комитета может оставить свою подпись в открытом обращении.

 
 
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Представители отечественной гребли сегодня поставили свои подписи под открытым обращением спортсменов к общественности. Олимпийский чемпион Александр...
 
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