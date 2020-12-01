МАРТ усиливает контроль за ценами накануне праздников

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает руководителей областей не допустить роста цен на продукты питания до конца года. Особое внимание - стоимости мясного и молочного сырья и социально-значимым товарам на полках магазинов накануне новогодних праздников. Если на стоимости импортных продуктов сказывается и курсовая разница, и нестабильность рынков стран-партнеров, то отечественные должны считаться с кошельком своего покупателя.

Все подробности разговора - у Светланы Лукьянюк.

Как найти баланс между повышением доходов для предприятий аграрного сектара и сдерживанием цен для нас, покупателей. Это сложную задачу сегодня пытались решить сообщасегодня на совещании в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Вся цепочка формирования цены на конечный продукт от сельхозпроизводителей, переработки до магазина обсуждалась на совещании, где по видеосвязи присутствовали представители регионов, концернов и отраслевых министерств. Инфляция за 10 месяцев - 6,2 %. Но у каждого она своя, по тому набору продуктов, который оказывается в корзине.

В октябре-ноябре регулятор отметил увеличение стоимости некоторых продуктов питания. Да, подорожание импорта предсказуемо. Но не только он. Больше всего волнуют именно отечественные товары. И здесь важно разобраться, из-за чего произошел скачок.

Андрей Картун, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Закупочные цены на сырье, то есть цены сельхозпроизводителей, в частности, например. Молоко, отдельные виды мяса и зерновые растут гораздо большими темпами, чем потребительские цены, что, конечно, вызывает определенное беспокойство. И сегодня с областями решили обсудить. Донести до областей этот посыл: рост цен не должен превышать установленные параметры. И если мы установим необоснованный рост цен, то будем принимать дополнительные меры".

Важный вопрос - для каких товаров сохраняется ценовое регулирование на следующий год. Сейчас список согласовывается с областями. Многие высказываются за его сокращение. Но пока вопрос открыт. МАРТ же постоянно мониторит цены на социально значимые товары. И с начала года выявлено около 150 фактов необоснованно завышенной стоимости.

Андрей Картун, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Весной, сейчас таких фактов не установлено. Весной были установлены факты превышения уровня рентабельности производителей масок и дезинфицирующих средств. И в том числе сетями были превышены надбавки на те позиции, на которые мы установили ценовое регулирование. И сумма штрафов уже превысила 100 тысяч рублей. Вот по этим фактам мы оперативно реагируем".

Контроль за ценами в ближайшее время не снимается, а накануне праздников даже усиливается, отмечает регулятор. Но сами магазины в эти дни, конечно, заинтересованы больше продать. Поэтому объявляют акции и скидки.

За две недели до Нового года МАРТ переходит на ежедневный мониторинг цен на товары, которые пользуются повышенным спросом в эти декабрьские дни. Речь идет в первую очередь о корзине продуктов для праздничного стола. И главное, чтобы она не потяжелела для нашего кошелька.