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Акции по профилактике СПИДа - в школах Минска
01.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Знать, чтобы жить. Сегодня -
Авторы лучших плакатов получили грамоты и подарки. Из работ получилось большое полотно, которое представили зрителям в конце церемонии вознаграждения.
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Знать, чтобы жить. Сегодня - Международный день борьбы со СПИДом. В связи с этим во Дворце детей и молодежи подвели итоги профилактических акций. В конкурсе на...
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