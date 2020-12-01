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Акции по профилактике СПИДа - в школах Минска

01.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Знать, чтобы жить. Сегодня - Международный день борьбы со СПИДом. В связи с этим во Дворце детей и молодежи подвели итоги профилактических акций. В конкурсе на лучший квилт - тематическое полотно из лоскутов ткани - принимали участие ученики минских школ. Встреча школьников проходила в новом формате - частично в режиме онлайн. А во дворце организовали творческую мастерскую по созданию большого полотна из всех работ. Часть ребят следила за церемонией вознаграждения в своих школах посредством телемоста. А созданные ими тематические плакаты "Спасибо нашим докторам" разместят в социальных сетях.

Авторы лучших плакатов получили грамоты и подарки. Из работ получилось большое полотно, которое представили зрителям в конце церемонии вознаграждения.

 
 
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Знать, чтобы жить. Сегодня - Международный день борьбы со СПИДом. В связи с этим во Дворце детей и молодежи подвели итоги профилактических акций. В конкурсе на...
 
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