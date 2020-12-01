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В Гродно задержали местного жителя за оскорбительное поведение по отношению к национальным символам
01.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНочью двое мужчин после очередной дозы алкоголя сняли государственный флаг с медицинского учреждения. По горячим следам нарушителей задержали. Один из виновных ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.
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Ночью двое мужчин после очередной дозы алкоголя сняли государственный флаг с медицинского учреждения. По горячим следам нарушителей задержали. Один из виновных...
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