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Взаимодействие в военной, технической и научной сферах, противодействие угрозам военной безопасности обсудили в преддверии саммита ОДКБ
01.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Взаимодействие в военной, технической и научной сферах, а также противодействие угрозам военной безопасности. Эти вопросы в преддверии саммита ОДКБ сегодня
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Взаимодействие в военной, технической и научной сферах, противодействие угрозам военной безопасности обсудили в преддверии саммита ОДКБ
Взаимодействие в военной, технической и научной сферах, а также противодействие угрозам военной безопасности. Эти вопросы в преддверии саммита ОДКБ сегодня в...
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