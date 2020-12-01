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Минский зоопарк подготовился к зиме

01.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первый день зимы наступил. Совсем скоро на улице появится мороз и выпадет снег. Минский зоопарк к холодам подготовился. Для зверей сделали все, чтобы и зимой они чувствовали себя комфортно и безопасно. Многие экзотические животные уже переехали в зимние квартиры.

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка: "Вольеры у нас все с подогревом, с ультрафиолетовыми и ярко-красными лампами".

Переехали с улицы в застекленные вольеры и приматы. К слову, у кошачьих лемуров пополнение.

А вот некоторые хищники совсем не боятся зимы. Бенгальские тигры, ягуары, африканские львы и леопарды сами выбирают, где им зимовать. Зато изменилось их питание. Им стали давать больше мяса, чем давали в летний период.

Зимой рацион питания меняется не только у хищников. Копытные сейчас перешли полностью на сено, веники сухие. Они стали немножечко меньше бывать на улице и больше в домиках, но их можно увидеть в вольерах.

У представителей копытных, семейства лам, тоже недавно появилось пополнение.

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка: "У нас родился жеребенок ламы. Это случилось ночью. Обнаружили наши сторожа. Малыш сразу стал на ножки, как это водится у копытных, чувствует себя хорошо. Сейчас кушает молоко мамы".

Теперь в просторном большом вольере живут 4 ламы. Кстати, спокойно зимуют в своих вольерах страусы и верблюды. Они родились в зоопарке, поэтому чувствуют себя отлично даже на холоде. А вот косолапые Тристан и Нюра уже запаслись жиром на зиму и готовятся к спячке. К слову, открылось в зоопарке и новое отапливаемое помещение с более естественными условиями для львинохвостых и японских макак.

 
 
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Первый день зимы наступил. Совсем скоро на улице появится мороз и выпадет снег. Минский зоопарк к холодам подготовился. Для зверей сделали все, чтобы и зимой они...
 
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