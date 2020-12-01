|
Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет сегодня в формате видеоконференции
01.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Участие примет и генеральный секретарь организации Станислав Зась. На повестке состояние и перспективы развития глобальной и региональной безопасности, а также ключевые аспекты деятельности ОДКБ. Подведут и итоги председательства России в организации, которое перейдет к Таджикистану. Особое внимание на заседании уделят взаимодействию ОДКБ с ООН с акцентом на проблематику миротворчества.
И как стало известно, постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ назначен советник посольства Беларуси в России Вячеслав Ременчик. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участие примет и генеральный секретарь организации Станислав Зась. На повестке состояние и перспективы развития глобальной и региональной безопасности, а также...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)