Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет сегодня в формате видеоконференции

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Участие примет и генеральный секретарь организации Станислав Зась. На повестке состояние и перспективы развития глобальной и региональной безопасности, а также ключевые аспекты деятельности ОДКБ. Подведут и итоги председательства России в организации, которое перейдет к Таджикистану. Особое внимание на заседании уделят взаимодействию ОДКБ с ООН с акцентом на проблематику миротворчества.

И как стало известно, постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ назначен советник посольства Беларуси в России Вячеслав Ременчик. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.