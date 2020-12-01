Руммо, Норкус, Рогачук. Лукашенко раздал госнаграды и благодарности

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ о вручении орденов, медалей и присвоении почетных званий более чем 60 представителям различных сфер деятельности, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, орден Отечества III степени получил директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, а замначальника Департамента исполнения наказаний МВД Андрей Дайлида — орден «За службу Родине» III степени.

Несколько педагогов БНТУ награждены орденом Почета, а член Белорусского союза архитекторов Вальмен Аладов — орденом Франциска Скорины.

Некоторые сотрудники органов пограничной службы удостоены медали «За отличие в воинской службе». Замначальника главного управления Госпогранкомитета Сергей Лепушенко получил медаль «За отличие в охране государственной границы».

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждены старший оперуполномоченный и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений против личности УВД Гомельского облисполкома Владимир Беловский и Максим Ивончик.

Медалей «За трудовые заслуги» и Франциска Скорины были удостоены представители сфер образования, науки и культуры, дорожной, строительной и промышленной отраслей.

Присвоены также звания заслуженного артиста Беларуси, заслуженного деятеля искусств, заслуженного изобретателя, заслуженного работника образования.

Заслуженным работником сельского хозяйства страны стала генеральный директор Витебской бройлерной птицефабрики Анна Норкус. Заместитель генпрокурора Геннадий Дыско стал заслуженным юристом, прокурор Минской области Сергей Хмарук — заслуженным работником органов прокуратуры, начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Жанна Батурицкая — заслуженным сотрудником органов внутренних дел Беларуси.

Также Лукашенко объявил благодарности 83 представителям различных сфер деятельности. Благодарность объявлена представителям строительной области, сферы медицины и образования, а также идеологам, главам исполкомов, в том числе мэру Бреста Александру Рогачуку.