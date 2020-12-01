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Мужчина запенил дверь квартиры милиционера - возбуждено уголовное дело

02.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин строительной пеной залил входную дверь, замок и почтовый ящик квартиры милиционера, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

13 ноября мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома во Фрунзенском районе Минска и строительной пеной залил входную дверь, замок и почтовый ящик одной из квартир. Кроме того, на ящике мужчина оставил оскорбляющую сотрудницу надпись, сообщили в МВД.

Силовики установили, что к этому причастен 55-летний минчанин, его задержали дома в Московском районе города.

«Предполагается, что накануне мужчина узнал сведения о потерпевшей из деструктивного телеграм-канала и таким образом решил навредить ей», — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК (Хулиганство). Мужчина находится в ИВС, его проверяют на причастность к иным преступлениям.

На опубликованном ведомством видео задержанный мужчина говорит, что не знает, за что его задержали, по существу дела пока ничего не может пояснить, а говорить хотел бы в присутствии адвоката.

 
Теги: Минск
 
 
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«Предполагается, что накануне мужчина узнал сведения о потерпевшей из деструктивного телеграм-канала и таким образом решил навредить ей», - заявили в ведомстве.
 
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