В Могилеве устанавливают новогодние елки на площадях

Источник материала: Tut.by

На главных площадях Могилева устанавливают елки. Новогодние деревья уже поставили на площадях Славы, Звезд, около диагностического центра. Теперь монтируют конструкцию главной елки области — на площади Ленина.





Главная елка Могилевской области неизменна в последние годы: это металлическая конструкция, оформленная живыми деревьями. Диаметр конструкции в основании — 10 метров. Итоговая высота елки зависит от того, каким будет живое дерево на вершине каркаса. Обычно на оформление всей конструкции уходит 150 живых елей. Областная елка обычно самая высокая в регионе — 35−37 метров.





Остальные елки на площадях Могилева будут искусственными. А главную городскую уже установили на площади около диагностического центра. Именно тут пройдет главный концерт в новогоднюю ночь — тут мы публиковали для вас программу декабрьских праздников.









При этом старт предновогодним праздникам дадут на площади Ленина — 11 декабря в 17.30 тут пройдет церемония зажжения огней на главной елке области.