ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве устанавливают новогодние елки на площадях

02.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На главных площадях Могилева устанавливают елки. Новогодние деревья уже поставили на площадях Славы, Звезд, около диагностического центра. Теперь монтируют конструкцию главной елки области — на площади Ленина.


Главная елка Могилевской области неизменна в последние годы: это металлическая конструкция, оформленная живыми деревьями. Диаметр конструкции в основании — 10 метров. Итоговая высота елки зависит от того, каким будет живое дерево на вершине каркаса. Обычно на оформление всей конструкции уходит 150 живых елей. Областная елка обычно самая высокая в регионе — 35−37 метров.

Остальные елки на площадях Могилева будут искусственными. А главную городскую уже установили на площади около диагностического центра. Именно тут пройдет главный концерт в новогоднюю ночь — тут мы публиковали для вас программу декабрьских праздников.



При этом старт предновогодним праздникам дадут на площади Ленина — 11 декабря в 17.30 тут пройдет церемония зажжения огней на главной елке области.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный городской концерт в новогоднюю ночь будет на площади около диагностического центра.
 
Новости дня
Новости общества
 
Организаторы протестных акций глумятся над инвалидами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика