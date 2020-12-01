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В Могилеве устанавливают новогодние елки на площадях
02.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На главных площадях Могилева устанавливают елки. Новогодние деревья уже поставили на площадях Славы, Звезд, около диагностического центра. Теперь монтируют конструкцию главной елки области — на площади Ленина.
Главная елка Могилевской области неизменна в последние годы: это металлическая конструкция, оформленная живыми деревьями. Диаметр конструкции в основании — 10 метров. Итоговая высота елки зависит от того, каким будет живое дерево на вершине каркаса. Обычно на оформление всей конструкции уходит 150 живых елей. Областная елка обычно самая высокая в регионе — 35−37 метров.
Остальные елки на площадях Могилева будут искусственными. А главную городскую уже установили на площади около диагностического центра. Именно тут пройдет главный концерт в новогоднюю ночь —
При этом старт предновогодним праздникам дадут на площади Ленина — 11 декабря в 17.30 тут пройдет церемония зажжения огней на главной елке области.
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Главный городской концерт в новогоднюю ночь будет на площади около диагностического центра.
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