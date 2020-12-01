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Новогодняя ярмарка открылась в Бресте

02.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В зимнюю сказку уже погрузился Брест. Здесь открылась новогодняя ярмарка. Стилизованные деревянные домики стали уже визитной карточкой города. Каждый год насладиться праздничной атмосферой приезжают сотни туристов.

В этом сезоне тоже будут сюрпризы. Какие - знает Мария Тройнич.

Аромат горячего шоколада, деревянные игрушки и огоньки - в Бресте зашумела рождественская ярмарка. Праздничная торговля развернулась в историческом центре, на одной из старейших улиц города. Здесь расставили деревянные домики в стиле позапрошлого века.

Новогодняя ярмарка открылась в Бресте

С открытием ярмарки в Бресте начинается сезон новогодних торжеств. Уже с первых часов работы прилавков выстраиваются очереди. Многие покупают украшения на елку. А кто-то просто пришел за праздничным настроением.

"Ярмарка у нас очень классная, я нигде такой не видел. Атмосфера такая дружеская, хорошая".

"Увидели огоньки, эту красоту и реально захотелось улыбнуться, посмотреть и наметить, что нам нужно".

Кроме игрушек, сувениров и карнавальных костюмов на прилавках - традиционные рождественские угощения. Уже каждый продавец старается удивить. Ведь конкуренция на ярмарке в этом году как никогда высокая.

Наталья Сологуб, директор КУП "Торговый сервис и потребительский рынок": "В этом году количество домиков увеличилось, всего будет представлено около 100 домиков".

Удивили в этом году и организаторы ярмарки. Впервые на ней появились фотозоны. Среди них светящийся трехметровый фонтан, домик Бабы Яги и деревянные телеги, до верху наполненные фруктами и елями.


Некоторые прилавки стилизовали под повозки. В этом, например, продают украшения и сувениры. Именно такие магазины на колесах были популярны у уличных купцов пару столетий назад.

Романтика старинных улочек и ярмарка как картинка из рождественской сказки. И это не может не привлекать туристов. Зима только началась, а в крупных гостиницах Бреста уже забронированы все номера на новогодние праздники. На одно место претендуют два гостя. В этом году для туристов и горожан приготовили немало сюрпризов. Один из них - необычное оформление главной новогодней елки. Вокруг дерева расставят реалистичные копии исторических зданий почти в человеческий рост.

 
Теги: Брест
 
 
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В зимнюю сказку уже погрузился Брест. Здесь открылась новогодняя ярмарка. Стилизованные деревянные домики стали уже визитной карточкой города. Каждый год...
 
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