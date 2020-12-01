Фрагмент лестницы Эйфелевой башни продали за 275 тысяч евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Еще один фрагмент лестницы Эйфелевой башни в Париже продали на торгах, об этом сообщил аукционный дом Artcurial.

Аукцион состоялся во вторник, первоначальная цена лота составляла около 40 тысяч евро, но итоговая стоимость выросла в несколько раз и составила 274 тысячи. Покупателем стал анонимный участник торгов из Европы.

Элемент высотой около трех метров – часть спиральной лестницы, которая соединяла второй и третий этажи знаменитого сооружения.

Винтовая лестница, часть которой была продана сегодня, была создана Густавом Эйфелем в 1889-м, ее демонтировали в 1980 году из-за установки лифта. Лестницу разделили на 24 части.

Один из фрагментов остается на первом этаже башни, три подарили французским музеям, остальные были проданы в 1983-м с аукциона. Теперь уникальные экспонаты постепенно перепродают. Четыре года назад один из элементов был продан более чем за 520 тысяч евро.

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