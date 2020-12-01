|
Фрагмент лестницы Эйфелевой башни продали за 275 тысяч евро
02.12.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Еще один фрагмент лестницы Эйфелевой башни в Париже продали на торгах, об этом сообщил аукционный дом Artcurial.
Аукцион состоялся во вторник, первоначальная цена лота составляла около 40 тысяч евро, но итоговая стоимость выросла в несколько раз и составила 274 тысячи. Покупателем стал анонимный участник торгов из Европы.
© REUTERS / POOL
Элемент высотой около трех метров – часть спиральной лестницы, которая соединяла второй и третий этажи знаменитого сооружения.
Винтовая лестница, часть которой была продана сегодня, была создана Густавом Эйфелем в 1889-м, ее демонтировали в 1980 году из-за установки лифта. Лестницу разделили на 24 части.
Один из фрагментов остается на первом этаже башни, три подарили французским музеям, остальные были проданы в 1983-м с аукциона. Теперь уникальные экспонаты постепенно перепродают. Четыре года назад один из элементов был продан более чем за 520 тысяч евро.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее проданный элемент соединял второй и третий этажи сооружения, лестница была демонтирована в 80-х годах прошлого века.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)