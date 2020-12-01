Лукашенко подписал указ о вручении госнаград

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Ордена, медали и почетные звания за профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей получат более 60 работников различных сфер деятельности, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.

Так, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Андрей Дайлида удостоен ордена "За службу Родине" III степени, орденом Отчества III степени награжден директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Награждены медалью "За отличие в воинской службе" несколько сотрудников пограничной службы, а медалью "За отличие в охране государственной границы" – заместитель начальника главного управления Госпогранкомитета Сергей Лепушенко. Оперуполномоченный и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений против личности УВД Гомельского облисполкома Владимир Беловский и Максим Ивончик получат медали "За отличие в охране общественного порядка".

Несколько педагогов БНТУ награждены орденом Почета, а медалями Франциска Скорины и "За трудовые заслуги" – большая группа работников образования, науки и культуры, строительной промышленности и дорожной сферы.

Самый заслуженный

Заслуженным юристом стал заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско, прокурор Минской области Сергей Хмарук – заслуженным работником органов прокуратуры Беларуси, начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Жанна Батурицкая – заслуженным сотрудником органов внутренних дел.

Звание заслуженного работника сельского хозяйства Беларуси получила гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики Анна Норкус. Также присуждены почетные звания заслуженного артиста, деятеля искусств, деятеля науки, работника образования и заслуженного изобретателя.

Благодарность президента

Лукашенко также объявил благодарности 83 представителям различных сфер деятельности – за значительный вклад развитие отрасли, профессионализм, а также " активное участие в общественно-политической жизни".

Этой награды удостоены строители, дорожники, медики, идеологи и председатели исполкомов.