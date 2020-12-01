|
Лукашенко подписал указ о вручении госнаград
02.12.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Ордена, медали и почетные звания за профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей получат более 60 работников различных сфер деятельности, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Так, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Андрей Дайлида удостоен ордена "За службу Родине" III степени, орденом Отчества III степени награжден директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.
Награждены медалью "За отличие в воинской службе" несколько сотрудников пограничной службы, а медалью "За отличие в охране государственной границы" – заместитель начальника главного управления Госпогранкомитета Сергей Лепушенко. Оперуполномоченный и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений против личности УВД Гомельского облисполкома Владимир Беловский и Максим Ивончик получат медали "За отличие в охране общественного порядка".
Несколько педагогов БНТУ награждены орденом Почета, а медалями Франциска Скорины и "За трудовые заслуги" – большая группа работников образования, науки и культуры, строительной промышленности и дорожной сферы.
Самый заслуженный
Заслуженным юристом стал заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско, прокурор Минской области Сергей Хмарук – заслуженным работником органов прокуратуры Беларуси, начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Жанна Батурицкая – заслуженным сотрудником органов внутренних дел.
Звание заслуженного работника сельского хозяйства Беларуси получила гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики Анна Норкус. Также присуждены почетные звания заслуженного артиста, деятеля искусств, деятеля науки, работника образования и заслуженного изобретателя.
Благодарность президента
Лукашенко также объявил благодарности 83 представителям различных сфер деятельности – за значительный вклад развитие отрасли, профессионализм, а также " активное участие в общественно-политической жизни".
Этой награды удостоены строители, дорожники, медики, идеологи и председатели исполкомов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственные награды получат работники образования, здравоохранения и силовых структур – всего более 60 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)