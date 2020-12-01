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Нужно прекратить споры

02.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конечно, события в нашей стране сегодня не оставляют равнодушным никого и эхом отдаются даже в личной жизни, в семьях. Деструктивные телеграм-каналы сейчас пытаются разбить белорусов на два лагеря. Что будет, если внешним силам удастся разделить общество на "наших" и "ваших" по принципу политических взглядов? Мы спросили у самих белорусов.

"Ни в коем случае нельзя разделяться. Это очень важно. Разделение сейчас идет в каждой семье. Нельзя этого допускать. Нужно прекратить споры. Свое мнение держи при себе. Все мы цивилизованные и развитые люди. И все у нас будет хорошо.

Вы посмотрите, что делается во всем мире. Везде войны и революции. Они нам нужны? Они нам не нужны совершенно. Мы привыкли жить в мирной Беларуси. Поэтому нашей молодежи кажется, что так будет всегда. Не будет! Они не знают, что такое голод, что такое холод, что такое стоять в очереди у магазинов и смотреть на пустые прилавки. Они думают, что все время была такая благодать.

Надо, чтоб мы все вместе были. Это страна общая. Мы все в ней живем, потому должны быть единым целым.

Нет единства, а надо, чтобы оно было. Я думаю, что "наши" и "ваши" - это нам не подходит. Надо, чтоб все были едины".

 
 
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Конечно, события в нашей стране сегодня не оставляют равнодушным никого и эхом отдаются даже в личной жизни, в семьях. Деструктивные телеграм-каналы сейчас...
 
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