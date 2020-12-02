Что не так с прогнозами-2021, откровения бывшего силовика и самая милая свадьба - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Не пугайтесь, вы ничего не проспали и на этом фото вовсе не Беларусь (а вот где оно сделано ), но и у нас тоже наступил декабрь и с каждым днем все ближе и ближе Новый год. После 15 суток ареста на свободу вышла журналистка TUT.BY Александра Квиткевич, а белорусский вопрос снова обсуждают в Европарламенте. Как развивались события в стране в первый день зимы мы подробно рассказывали в нашем традиционном онлайне , а сейчас вашему вниманию краткая версия.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Республиканский союз промышленников и предпринимателей и эксперты Белорусской научно-промышленной ассоциации ознакомились с планами и прогнозами правительства на 2021 год . Некоторые прогнозы вызвали скепсис экспертов, а новеллы — критику. Рассказываем все в подробностях .

. Некоторые прогнозы вызвали скепсис экспертов, а новеллы — критику. . Впервые за последние четверо суток статистика Минздрава показала количество новых случаев COVID-19 меньше 1600.

меньше 1600. Активисты белорусской оппозиции призвали правительства Великобритании, ЕС и США ввести санкции в отношении российского олигарха Михаила Гуцериева , который известен дружбой с Александром Лукашенко и реализацией ряда проектов в Беларуси.

правительства Великобритании, ЕС и США , который известен дружбой с Александром Лукашенко и реализацией ряда проектов в Беларуси. Едва ли не каждый день появляются новости о том, что какой-то работник присоединился к стачке . Например, на «Беларуськалии» таких уже больше 100 человек , многих уже уволили.

. Например, на «Беларуськалии» таких , многих уже уволили. Социолог Андрей Вардомацкий презентовал результаты последнего исследования , которое показывает причины и особенности белорусского протеста. Среди прочего в нем объясняется, почему протесты не сдуваются. Например, одна из причин — сдвиг болевого порога. «В социальной психологии протестующих изменилось восприятие неудачи сегодняшнего дня, которая заключается в том, что неудача сегодняшнего дня порождает не апатию, а мотивацию выходить еще и еще», — объясняет социолог.





НЕ ПРОПУСТИТЕ

«Вся милиция теперь на стороне власти, которая, как они думают, их защитит. Сами видите, против них нет ни одного уголовного дела. К тому же у многих бойцов нет юридического образования. Некоторые и вправду думают, что они на войне, протестами управляют кукловоды, а они защищают страну», — наш очередной собеседник — бывший контрактник — рассказал , почему не уходят со службы внутренних войсках, как силовики относятся к тому, что им кричат «милиция с народом» и боятся ли того, что их опознают .

, почему не уходят со службы внутренних войсках, . И снова череда «протестных» судов: ксендза судят за плакат Цеслера в соцсети, а еще трех человек судят за надпись «Не забудем» на тротуаре в память о погибшем Тарайковском (и это не первый суд по этому поводу!).

за плакат Цеслера в соцсети, а еще трех человек за надпись «Не забудем» на тротуаре в память о погибшем Тарайковском (и это по этому поводу!). В нашем проекте «Быть мамой» , в которой мы рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства, разговариваем с Еленой. 27 лет назад она стала мамой, но счастье семьи длилось недолго, в 3 месяца у дочки начались судороги. В полтора года Даше поставили диагноз болезнь Лайма, это инфекция, которую переносят в основном клещи. У девочки поражена центральная нервная система, головной мозг, задержка в развитии.

, в которой мы рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства, с Еленой. 27 лет назад она стала мамой, но счастье семьи длилось недолго, в 3 месяца у дочки начались судороги. В полтора года Даше поставили диагноз болезнь Лайма, это инфекция, которую переносят в основном клещи. У девочки поражена центральная нервная система, головной мозг, задержка в развитии. В воскресенье после Марша соседей широко разошлось по соцсетям такое фото: силовики тянут пенсионера, который выглядит очень растерянным . Узнали , что было дальше с этим мужчиной в кепке, с пакетом и сигаретой. Спойлер: с ним все хорошо, а от поездки в автозаке его случайно спасла невестка.

. , что было дальше с этим мужчиной в кепке, с пакетом и сигаретой. Спойлер: с ним все хорошо, а от поездки в автозаке его случайно спасла невестка. Когда Даша Барановская 8 ноября вышла из дома, вряд ли она думала о том, что в этот день задержат больше 1000 людей и ближайшие 14 дней она проведет в камере с совершенно незнакомыми ей женщинами разных профессий. Среди них были и повар, и прораб, и дизайнер, и учитель, и стоматолог… Сама Даша — креативный продюсер в IT-компании, и ей 23 года. А самой старшей арестантке, кстати, было 67. Как уживаются люди из разных сфер и разных возрастов в небольшой комнате ? Наша собеседница уверена: отлично.

Сама Даша — креативный продюсер в IT-компании, и ей 23 года. А самой старшей арестантке, кстати, было 67. ? Наша собеседница уверена: отлично. Брестчанин Петр Пицко первый раз в Брестскую крепость попал восьмилетним школьником. Сейчас ему 40. Большую часть из них он отдал крепости. Сюда он приходит минимум два раза в неделю, чтобы прогуляться и подобрать оставленный посетителями мусор. А если сильно попросят, Петр может и ночную трехчасовую экскурсию по Кобринскому укреплению провести , полазить по фортам, казармам, подвалам и капонирам. Просят его об этом сильно и часто. Каждый тур проходит с аншлагом .

, полазить по фортам, казармам, подвалам и капонирам. Просят его об этом сильно и часто. . А теперь совсем ми-ми-мишную историю расскажем. Помните, парня, который сделал своей девушке предложение во время многотысячного марша в августе? 14 ноября они официально стали семьей, а в прошедшие выходные отпраздновали это событие вместе с близкими. Вот как все прошло .





О СПОРТЕ

Начнем с хоккея : минское «Динамо» уверенно обыграло в гостях «Нефтехимик». А вот знаменитого Рождественского турнира, который президентский спортивный клуб проводит с 2005 года, в этот раз не будет. Как думаете, почему ?

: минское «Динамо» уверенно в гостях «Нефтехимик». А вот знаменитого Рождественского турнира, который президентский спортивный клуб проводит с 2005 года, в этот раз не будет. ? Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко раскритиковал белорусский футбол.

белорусский футбол. Белорусский боец Алексей Кудин , который был объявлен в розыск, сообщил , что он находится за границей. Его, напомним, задержали на акции протеста еще 10 августа, потом в его отношении возбудили уголовное дело за сопротивление сотруднику милиции, в качестве меры пресечения был избран домашний арест.

Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), защищающий права белорусских атлетов, инициировал запрос по привлечению председателя федерации хоккея Беларуси, члена исполкома НОК Дмитрия Баскова к дисциплинарной ответственности — фонд хочет добиться запрета на его участие в любых хоккейных мероприятиях.

Все новости вторника, 1 декабря

Кстати, вы уже знаете, какой фильм Беларусь выдвигает на «Оскар»? Рассказываем ! А если вас больше интересуют книги, чем кино, то ловите подборку произведений, которые напоминают современную Беларусь. Хорошего дня!

Ваша редакция