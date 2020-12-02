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Прокурор просит 5 лет колонии для витеблянина, обвиняемого в насилии над силовиком на марше

02.12.2020 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 1 декабря завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 46-летнего ремесленника Андрея Тимофеенко, обвиняемого в насилии над военнослужащим внутренних войск на марше протеста 6 сентября. Прокурор запросил для мужчины 5 лет колонии. Судья Снежана Киндеева вынесет приговор 2 декабря, сообщает «Віцебская вясна».


По версии обвинения, 6 сентября возле дома № 19 на улице Ленина в Витебске Андрей Тимофеенко «принял активное участие в несанкционированном уличном шествии», чем «препятствовал деятельности начальника отделения внутренних войск Воробьева и пытался спровоцировать его на применение физической силы».

Прокурор потребовал признать Андрея Тимофеенко виновным в насилии и угрозе насилием в отношении должностного лица, выполнявшего свои обязанности по охране общественного порядка.

По мнению гособвинителя, действия Тимофеенко «нанесли значительный ущерб интересам государства в виде подрыва авторитета и чести правоохранительных органов».

На основании ч. 1 ст. 366 УК Беларуси прокурор попросил приговорить Тимофеенко к 5 годам в колонии общего режима.

Государственный обвинитель не выявил никаких смягчающих факторов в действиях обвиняемого.

Адвокат Тимофеенко указала, что ее клиент частично признал свою вину. Он согласился, что нанес Воробьеву, экипированному в защитную амуницию, один удар.

Защитник напомнил, что Андрей Тимофеенко отрицает обвинения в активном участии в несанкционированном массовом мероприятии и воспрепятствовании действиям Воробьева. Обвиняемый также не признал, что угрожал военнослужащему. Напротив, чтобы избежать конфликта, он решил обойти военных по краю проезжей части. В какой-то момент Тимофеенко увидел, что один военнослужащий, как ему показалось, хотел ударить стоящего рядом мужчину. Тимофеенко оттолкнул силовика.

Адвокат просил оправдать Андрея Тимофеенко за отсутствием состава преступления в его действиях.

В последнем слове Тимофеенко заверил суд, что не применял насилия к Воробьеву и что у него нет причин ему мстить. Он попросил суд не лишать его свободы.

Приговор объявят в 14 часов 2 декабря.

Журналист «Віцебскай вясны» смог попасть на заседание суда только после того, как правозащитники позвонили в Верховный суд.

Напомним, 27 ноября на этот открытый процесс попали только близкие родственники Тимофеенко. Остальные свободные места в маленьком помещении заняли, предположительно, сотрудники милиции в штатском. Журналистов, правозащитников, неравнодушных горожан охрана в зал не пустила.

 
Теги: Витебск
 
 
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По мнению гособвинителя, действия Андрея Тимофеенко «нанесли значительный ущерб интересам государства в виде подрыва авторитета и чести правоохранительных...
 
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