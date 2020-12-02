В Барановичах будут судить 25-летнего водителя, в багажнике авто которого нашли коктейль Молотова

Источник материала: Tut.by

В суд передано уголовное дело 25-летнего жителя Барановичей, которого 11 августа задержали возле площади Ленина. В багажнике его автомобиля силовики нашли коктейль Молотова, сообщает газета «Наш край» .





Молодому человеку предъявили обвинение в незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

— 11 августа гражданин был задержан сотрудниками органов внутренних дел вблизи площади Ленина в Барановичах, — рассказывает заместитель Барановичского межрайонного прокурора Юрий Прокопчук. — В багажнике принадлежащего ему автомобиля была обнаружена стеклянная бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью и привязанной к ней тряпкой — коктейль Молотова.

Также в машине обнаружили ножи для метания и балаклаву.

Обвиняемый вину не признал.

— Наличие в машине бутылки с зажигательной смесью он объяснил необходимостью использовать ее в хозяйстве, — отметил зампрокурора.