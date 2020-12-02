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В Барановичах будут судить 25-летнего водителя, в багажнике авто которого нашли коктейль Молотова
02.12.2020 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суд передано уголовное дело 25-летнего жителя Барановичей, которого 11 августа задержали возле площади Ленина. В багажнике его автомобиля силовики нашли коктейль Молотова, сообщает газета
Молодому человеку предъявили обвинение в незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.
— 11 августа гражданин был задержан сотрудниками органов внутренних дел вблизи площади Ленина в Барановичах, — рассказывает заместитель Барановичского межрайонного прокурора Юрий Прокопчук. — В багажнике принадлежащего ему автомобиля была обнаружена стеклянная бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью и привязанной к ней тряпкой — коктейль Молотова.
Также в машине обнаружили ножи для метания и балаклаву.
Обвиняемый вину не признал.
— Наличие в машине бутылки с зажигательной смесью он объяснил необходимостью использовать ее в хозяйстве, — отметил зампрокурора.
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Также в машине обнаружили ножи для метания и балаклаву.
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