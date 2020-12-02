За две срубленные в лесу под Могилевом елки мужчина может заплатить до 1350 рублей

Источник материала: Tut.by

Под Могилевом в фотоловушку попался мужчина, который срубил две елки, сообщили в Могилевском лесхозе. Теперь ему грозит штраф до 1 350 рублей.



Фото: Могилевский лесхоз

Фотоловушка зафиксировала, как 27 ноября в лес заехал грузовик. Водитель машины приехал за дровами без разрешающих документов и незаконно срубил две ели, диаметр которых составил 26 и 44 см.

Во время вывозки древесины нарушителя задержали сотрудники лесной охраны Вильчицкого лесничества. За нарушение закона мужчине грозит штраф от 5 до 50 базовых величин.