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За две срубленные в лесу под Могилевом елки мужчина может заплатить до 1350 рублей
02.12.2020 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под Могилевом в фотоловушку попался мужчина, который срубил две елки,
Фотоловушка зафиксировала, как 27 ноября в лес заехал грузовик. Водитель машины приехал за дровами без разрешающих документов и незаконно срубил две ели, диаметр которых составил 26 и 44 см.
Во время вывозки древесины нарушителя задержали сотрудники лесной охраны Вильчицкого лесничества. За нарушение закона мужчине грозит штраф от 5 до 50 базовых величин.
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Нарушителя поймали с помощью фотоловушки.
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