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Делали вместе с родителями. Впервые в Гродненской школе открывается сенсорная комната
02.12.2020 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В гродненской школе № 22 открывается специализированная игровая комната для детей с нарушениями психофизического развития. Она задумывалась как комната отдыха для ребят между учебными занятиями и создавалась педагогами учебного заведения совместно с родителями,
При создании развивающей комнаты, педагоги опирались на существующую мировую практику работы с особенными детьми.
Одной из методик, которая будет здесь применяться, стала система «Монтессори». В сенсорной комнате есть деревянные игрушки, а также специализированная доска с различными выключателями и задвижками и другими предметами, используемыми в быту. Так, дети в игре учатся включать свет, открывать двери, сверять время по часам.
— На создание комнаты ушел примерно месяц. В ее организации участвовали и родители, и дети, и педагоги. Мы планируем расширять комнату в будущем. Мы принимали участие в проектах, отправляли документы и в Германию, и в Финляндию, но на сегодняшний день еще нет положительного ответа. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем осуществить свою мечту, и у нас будет полноценная сенсорная комната, — говорит директор средней школы № 22 Жанна Шумская.
Сенсорная комната для школы нужна — сейчас в данном учреждении образования обучаются 58 ребят, которым требуется квалифицированная помощь педагогов-дефектологов. И это единственная школа в городе с интегрированными классами. Здесь ребята с 1 по 9 класс обучаются вместе. Индивидуально дети проходят только базовые дисциплины, например, математику, физику, русский и белорусский языки.
За детьми с аутизмом закреплены помощники, которые находятся с ними весь день и сопровождают на занятиях в школе.
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В гродненской школе № 22 открывается специализированная игровая комната для детей с нарушениями психофизического развития. Она задумывалась как комната отдыха...
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