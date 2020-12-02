Повесил на балконе без разрешения исполкома. За флаги «на остеклении» теперь отправляют на «сутки»

Источник материала: Tut.by

Истории о том, что в Беларуси штрафуют за бело-красно-белые флаги в окнах и на балконах и даже считают их вывешивание пикетированием, уже не кажутся такими удивительными. Теперь за БЧБ «на остеклении» отправляют на «сутки». Вот две истории.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«У мужа — гипс после перелома, все равно забрали»

Дмитрий Кабанов, который живет в Минске на улице Каховской, получил 7 «суток» за флаг на балконе, который расценили как массовое мероприятие — пикет, проведенный без разрешения Мингорисполкома.

Лидия, жена Дмитрия, рассказала, что в воскресенье 29 ноября позвонили из милиции.

— Утром в воскресенье мне позвонили из Центрального РУВД, потому что я прописана в квартире. Сказали прийти написать объяснительную по поводу флага на балконе. Я сказала, что сейчас флаг на балконе не висит — мы действительного его сняли неделю назад после обхода МЧС. Отвечают: «Ну висел. Есть фото». Балкон застекленный.

Лидия ответила, что ничего не вешала. Трубку взял муж, тот объяснил, что по телефону беседовать с неизвестными не будет.

— Через некоторое время к нам постучали, а потом просто вошли — дверь была открыта — три милиционера. Удостоверения не показывали, разрешения не спрашивали — один милиционер показал фото флага, прошел на балкон. Там на полу лежал скрученный флаг, который изъяли. Мужу милиционер сказал, что тот может пойти добровольно или его заберут в чем есть, в шортах и майке.

Минчанка добавляет, что у Дмитрия — гипс на руке после перелома. Мужчину забрали в РУВД под предлогом необходимости писать объяснительную, а через два часа жене позвонили и сказали, что задержанного увозят на Окрестина.

Суд был в понедельник, 30 ноября, у Дмитрия был адвокат. Дело рассматривал судья Дмитрий Карсюк.

Мужчину осудили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), считают, что он нарушил Закон «О массовых мероприятиях».

В постановлении суда написано: «В неустановленный период времени с целью

публичного выражения своих общественно-политических интересов провел массовое мероприятие — пикетирование, без соответствующего разрешения Мингорисполкома, путем размещения на балконе в д. 29 по ул. Каховской флага бело-красно-белой расцветки для демонстрации гражданам».

Есть пояснение, что вывешивание флага считают пикетированием, поскольку оно совершено «публично, для демонстрации своих общественно-политических настроений перед иными гражданами», есть свидетели, что флаг был виден с улицы.

Приводим постановление по этому делу целиком.











«После ареста мужа подала в исполком заявку на пикет»

Супруги Наталья и Владимир живут в Логойске. Владимира на днях арестовали на 7 «суток» за флаг внутри лоджии.

По словам собеседницы, 25 ноября в нескольких квартирах Логойска был обыск — в рамках уголовного дела о хулиганстве, приезжали следователи из Минска. Наталье с Владимиром никакого статуса не предъявляли.

— На балконе висел флаг, во время обыска его сказали убрать. Потом мужу предложили поехать в милицию для дачи пояснений. Через три часа не выпустили.

На Владимира составили протокол, тоже по ч.1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Суд был в пятницу 27 ноября по скайпу, дело рассматривала судья Эмилия Стреж.

В постановлении написано, что Владимир разместил «на остеклении квартиры» флаг бело-красно-белой расцветки. Это было «в период с октября по 25 ноября с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов».

Суд расценил вывешивание флага как массовое мероприятие (пикет) без разрешения Логойского райисполкома.

Доводы адвоката о том, что флаг на балконе — не пикет, суд не принял во внимание, поскольку «данные выводы не основаны на законе».

— Наш дом — ЖСПК, мы у председателя спрашивали, были ли к нам вопросы у государственных органов по флагу. Не было. Флаг висел внутри застекленной лоджии. По техпаспорту она входит в состав нашей квартиры, за метраж этого помещения мы платили, — говорит Наталья.

Жительница Логойска и сейчас не считает вывешивание флага на собственном балконе пикетом. Но раз уж суд ссылается на отсутствие разрешения местных властей — решила подать заявку в Логойский райисполком.

— Заявку на пикет уже подала. Разрешит райисполком пикет или запретит? Или скажет, что балкон — не общественное место? Очень хочется посмотреть на ответ.

Вот полное постановление по делу.







