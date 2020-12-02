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Повесил на балконе без разрешения исполкома. За флаги «на остеклении» теперь отправляют на «сутки»
02.12.2020 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Истории о том, что в Беларуси штрафуют за бело-красно-белые флаги в окнах и на балконах и даже считают их вывешивание
«У мужа — гипс после перелома, все равно забрали»
Дмитрий Кабанов, который живет в Минске на улице Каховской, получил 7 «суток» за флаг на балконе, который расценили как массовое мероприятие — пикет, проведенный без разрешения Мингорисполкома.
Лидия, жена Дмитрия, рассказала, что в воскресенье 29 ноября позвонили из милиции.
— Утром в воскресенье мне позвонили из Центрального РУВД, потому что я прописана в квартире. Сказали прийти написать объяснительную по поводу флага на балконе. Я сказала, что сейчас флаг на балконе не висит — мы действительного его сняли неделю назад после обхода МЧС. Отвечают: «Ну висел. Есть фото». Балкон застекленный.
Лидия ответила, что ничего не вешала. Трубку взял муж, тот объяснил, что по телефону беседовать с неизвестными не будет.
— Через некоторое время к нам постучали, а потом просто вошли — дверь была открыта — три милиционера. Удостоверения не показывали, разрешения не спрашивали — один милиционер показал фото флага, прошел на балкон. Там на полу лежал скрученный флаг, который изъяли. Мужу милиционер сказал, что тот может пойти добровольно или его заберут в чем есть, в шортах и майке.
Минчанка добавляет, что у Дмитрия — гипс на руке после перелома. Мужчину забрали в РУВД под предлогом необходимости писать объяснительную, а через два часа жене позвонили и сказали, что задержанного увозят на Окрестина.
Суд был в понедельник, 30 ноября, у Дмитрия был адвокат. Дело рассматривал судья Дмитрий Карсюк.
Мужчину осудили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), считают, что он нарушил Закон «О массовых мероприятиях».
В постановлении суда написано: «В неустановленный период времени с целью
Есть пояснение, что вывешивание флага считают пикетированием, поскольку оно совершено «публично, для демонстрации своих общественно-политических настроений перед иными гражданами», есть свидетели, что флаг был виден с улицы.
Приводим постановление по этому делу целиком.
«После ареста мужа подала в исполком заявку на пикет»
Супруги Наталья и Владимир живут в Логойске. Владимира на днях арестовали на 7 «суток» за флаг внутри лоджии.
По словам собеседницы, 25 ноября в нескольких квартирах Логойска был обыск — в рамках уголовного дела о хулиганстве, приезжали следователи из Минска. Наталье с Владимиром никакого статуса не предъявляли.
— На балконе висел флаг, во время обыска его сказали убрать. Потом мужу предложили поехать в милицию для дачи пояснений. Через три часа не выпустили.
На Владимира составили протокол, тоже по ч.1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Суд был в пятницу 27 ноября по скайпу, дело рассматривала судья Эмилия Стреж.
В постановлении написано, что Владимир разместил «на остеклении квартиры» флаг бело-красно-белой расцветки. Это было «в период с октября по 25 ноября с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов».
Суд расценил вывешивание флага как массовое мероприятие (пикет) без разрешения Логойского райисполкома.
Доводы адвоката о том, что флаг на балконе — не пикет, суд не принял во внимание, поскольку «данные выводы не основаны на законе».
— Наш дом — ЖСПК, мы у председателя спрашивали, были ли к нам вопросы у государственных органов по флагу. Не было. Флаг висел внутри застекленной лоджии. По техпаспорту она входит в состав нашей квартиры, за метраж этого помещения мы платили, — говорит Наталья.
Жительница Логойска и сейчас не считает вывешивание флага на собственном балконе пикетом. Но раз уж суд ссылается на отсутствие разрешения местных властей — решила подать заявку в Логойский райисполком.
— Заявку на пикет уже подала. Разрешит райисполком пикет или запретит? Или скажет, что балкон — не общественное место? Очень хочется посмотреть на ответ.
Вот полное постановление по делу.
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