Лукашенко - на саммите ОДКБ и задержания за флаги. Что происходит в стране 2 декабря

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня должен принять участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Он пройдет по видеосвязи. С утра же начали поступать сообщения о задержаниях в Центральном районе Минска за флаги на балконах. Об этих и других событиях второго декабря TUT.BY рассказывает в своем традиционном онлайне.



