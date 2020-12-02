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Лукашенко - на саммите ОДКБ и задержания за флаги. Что происходит в стране 2 декабря
02.12.2020 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко сегодня должен принять участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Он пройдет по видеосвязи. С утра же начали поступать сообщения о задержаниях в Центральном районе Минска за флаги на балконах. Об этих и других событиях второго декабря TUT.BY рассказывает в своем традиционном онлайне.
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Главные события второго декабря - в онлайне TUT.BY.
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