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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е. Мураев: Мы на пороге раздела Украины Украинские политики все чаще подвергают критике сложившуюся в стране ситуацию. Дефицит бюджета, падение доходов государства, институты власти, на которые нельзя...

Украинские политики все чаще подвергают критике сложившуюся в стране ситуацию. Дефицит бюджета, падение доходов государства, институты власти, на которые нельзя положиться. Эти и многие другие факторы позволяют предположить, что не за горами раздел Украины. Об этом в эфире канала "Наш" заявил