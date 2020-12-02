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Е. Мураев: Мы на пороге раздела Украины
02.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУкраинские политики все чаще подвергают критике сложившуюся в стране ситуацию. Дефицит бюджета, падение доходов государства, институты власти, на которые нельзя положиться. Эти и многие другие факторы позволяют предположить, что не за горами раздел Украины. Об этом в эфире канала "Наш" заявил депутат Рады Евгений Мураев.
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Украинские политики все чаще подвергают критике сложившуюся в стране ситуацию. Дефицит бюджета, падение доходов государства, институты власти, на которые нельзя...
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