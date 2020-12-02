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Президент Беларуси объявил благодарность сотруднику ГАИ, который спас девочку

02.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент случился в агрогородке Гацук Слуцкого района 21 апреля. Старший инспектор дорожно-патрульной службы Дмитрий Семибратов прибыл на вызов о нарушении правил парковки, чтобы разобраться со спорившими водителями. Неподалеку он заметил толпу людей, которые окружили девочку - школьница была без признаков жизни. Она подавилась и не могла дышать. Мужчина оказал ей экстренную помощь - изо рта девочки выпали кусочек булочки и пластинка для выравнивания зубов. Пострадавшая начала дышать и в скором времени пришла в себя.

 
 
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Инцидент случился в агрогородке Гацук Слуцкого района 21 апреля. Старший инспектор дорожно-патрульной службы Дмитрий Семибратов прибыл на вызов о нарушении правил...
 
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