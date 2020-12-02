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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан Сегодня белорусы смогут задать вопросы министру культуры Анатолию Маркевичу. Помимо прямой телефонной линии будет организован прием граждан. Связаться с...

Сегодня белорусы смогут задать вопросы министру культуры Анатолию Маркевичу. Помимо прямой телефонной линии будет организован прием граждан. Связаться с министром можно будет с 9:00 до 11:00. После чего Анатолий Маркевич ответит на вопросы при личной встрече. Прием пройдет по предварительной записи.