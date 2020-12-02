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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан

02.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня белорусы смогут задать вопросы министру культуры Анатолию Маркевичу. Помимо прямой телефонной линии будет организован прием граждан. Связаться с министром можно будет с 9:00 до 11:00. После чего Анатолий Маркевич ответит на вопросы при личной встрече. Прием пройдет по предварительной записи.
 
 
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Сегодня белорусы смогут задать вопросы министру культуры Анатолию Маркевичу. Помимо прямой телефонной линии будет организован прием граждан. Связаться с...
 
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