|
В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан
02.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня белорусы смогут задать вопросы министру культуры Анатолию Маркевичу. Помимо прямой телефонной линии будет организован прием граждан. Связаться с министром можно будет с 9:00 до 11:00. После чего Анатолий Маркевич ответит на вопросы при личной встрече. Прием пройдет по предварительной записи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня белорусы смогут задать вопросы министру культуры Анатолию Маркевичу. Помимо прямой телефонной линии будет организован прием граждан. Связаться с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)