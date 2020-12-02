Проезд в общественном транспорте дорожает: что будет с маршрутками?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. У маршрутных такси в Минске уже сформировался ценник – два рубля, сказал директор одной из компании, которая занимается перевозкой пассажиров по белорусской столице, Владислав Бусько.

"Мы не поднимали цену уже года три. Проезд в наших маршрутках сейчас составляет полтора рубля. В ближайшее время планируем повысить до двух и догнать существующий тариф", - отметил Бусько журналисту Sputnik.

По его словам, выше цену поднимать никто не будет, иначе люди попросту не будут пользоваться маршрутками.

Поездки подорожали

Мингорисполоком сегодня опубликовал информацию о том, что проезд в городском общественном транспорте подорожает на 10 копеек .

Таким образом, поездка в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах, обойдется пассажирам в 75 копеек. Приобретая талон у водителя, придется отдать 80 копеек.

Проехаться в автобусе-экспрессе можно будет за 90 копеек, у водителя стоимость талона составит 95 копеек. Поездка в метро обойдется пассажирам в 80 копеек. Также на 15% повысятся цены на проездные документы.

Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на одну копейку за один километр.

Решение Мингорисполкома вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.