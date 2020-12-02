|
Проезд в общественном транспорте подорожает в Минске
02.12.2020 12:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек – Sputnik. Проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 копеек, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома в среду.
Поездка в автобусах, работающих в обычном регулярном сообщении, троллейбусах, трамваях и электробусах, обойдется пассажирам в 75 копеек.
© Sputnik / Виктор Толочко
Талон у водителя можно будет купить за 80 копеек.
На поездку в автобусах-экспрессах можно будет приобрести билет за 90 копеек, у водителя стоимость талона составит 95 копеек.
Жетон в метро будет стоить 80 копеек. Также на 15% повысятся цены на проездные документы.
Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 1 копейку за 1 километр.
Стоимость проезда на общественном транспорте в Минске последний раз поднималась в декабре прошлого года. Тогда цена одной поездки возросла на 5 копеек.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение Минского горисполкома вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)