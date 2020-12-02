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Проезд в общественном транспорте подорожает в Минске

02.12.2020 12:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 копеек, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома в среду.

Поездка в автобусах, работающих в обычном регулярном сообщении, троллейбусах, трамваях и электробусах, обойдется пассажирам в 75 копеек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Талон у водителя можно будет купить за 80 копеек.

На поездку в автобусах-экспрессах можно будет приобрести билет за 90 копеек, у водителя стоимость талона составит 95 копеек.

Жетон в метро будет стоить 80 копеек. Также на 15% повысятся цены на проездные документы.

Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 1 копейку за 1 километр.

Стоимость проезда на общественном транспорте в Минске последний раз поднималась в декабре прошлого года. Тогда цена одной поездки возросла на 5 копеек.

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Теги: Минск
 
 
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Решение Минского горисполкома вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.
 
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