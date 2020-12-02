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У украинца в пункте пропуска «Новая гута» таможенники нашли 10 патронов
02.12.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У 58-летнего украинца, следовавшего через пункт пропуска «Новая Гута», гомельские таможенники
Гражданин Украины следовал на автобусе Чернигов — Минск. Выбрав для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор», он заявил, что ничего запрещенного не везет. Однако во время проведения таможенного осмотра у него в сумке обнаружили патроны. Украинец пояснил, что забыл про них.
Находка направлена на баллистическую экспертизу. Мужчине за незаконное перемещение через границу боеприпасов грозит уголовное дело.
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Выбрав для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор», он заявил, что ограниченных или запрещенных товаров не перемещает. Однако во время проведения...
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