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У украинца в пункте пропуска «Новая гута» таможенники нашли 10 патронов

02.12.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У 58-летнего украинца, следовавшего через пункт пропуска «Новая Гута», гомельские таможенники обнаружили 15 патронов калибра 9 мм. Мужчина объяснил, что просто забыл про них.


Фото: Гомельская таможня

Гражданин Украины следовал на автобусе Чернигов — Минск. Выбрав для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор», он заявил, что ничего запрещенного не везет. Однако во время проведения таможенного осмотра у него в сумке обнаружили патроны. Украинец пояснил, что забыл про них.

Находка направлена на баллистическую экспертизу. Мужчине за незаконное перемещение через границу боеприпасов грозит уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Выбрав для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор», он заявил, что ограниченных или запрещенных товаров не перемещает. Однако во время проведения...
 
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