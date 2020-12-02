У украинца в пункте пропуска «Новая гута» таможенники нашли 10 патронов

Источник материала: Tut.by

У 58-летнего украинца, следовавшего через пункт пропуска «Новая Гута», гомельские таможенники обнаружили 15 патронов калибра 9 мм. Мужчина объяснил, что просто забыл про них.



Фото: Гомельская таможня

Гражданин Украины следовал на автобусе Чернигов — Минск. Выбрав для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор», он заявил, что ничего запрещенного не везет. Однако во время проведения таможенного осмотра у него в сумке обнаружили патроны. Украинец пояснил, что забыл про них.

Находка направлена на баллистическую экспертизу. Мужчине за незаконное перемещение через границу боеприпасов грозит уголовное дело.