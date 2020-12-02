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Программист на воскресном марше в Минске получил огнестрельное ранение

02.12.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29-летний программист Дмитрий Капустенок на воскресной акции протеста в Минске получил огнестрельное ранение груди. Из Первомайского РУВД его доставили в военный госпиталь, сейчас он уже дома — ждет суда по ст. 23.34 КоАП.


Фото из личного архива Дмитрия

Дмитрий позавчера днем, 30 ноября, вернулся из военного госпиталя. Молодой человек рассказывает, что его задержали в воскресенье, 29 ноября, в районе 13 часов недалеко от пересечения улицы Острошицкой и проспекта Независимости.

— Люди побежали, я был позади, споткнулся и упал на руки. Вдруг услышал хлопок и понял, что в меня выстрелили. Затем силовики отвели меня в автобус и привезли в Первомайское РУВД. Только в РУВД я понял, что около травмы есть запекшаяся кровь и попросил ее обработать. Аптечку не смогли найти и побрызгали рану антисептиком, который нашли у другого задержанного. Я просил вызвать скорую, — рассказывает Дмитрий.


Фото из личного архива Дмитрия

Скорая приехала в районе 18−19 часов, до этого на Дмитрия составили протокол по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Медики в скорой обработали рану и отвезли парня в военный госпиталь. В больницу его доставили с конвоем. Там его осмотрели, взяли анализы, сделали рентген, УЗИ. В диагнозе указано, что у парня огнестрельное пулевое слепое непроникающее ранение груди справа, контузия правой почки под вопросом. После всех обследований молодого человека в понедельник отпустили домой. Конвоиру он оставил расписку, что явится в суд.


Фото: личный архив Дмитрия

 
Теги: Минск
 
 
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29-летний программист Дмитрий Капустенок на воскресной акции протеста в Минске получил огнестрельное ранение груди. Из Первомайского РУВД его доставили в военный...
 
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