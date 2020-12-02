«Решили не рисковать». Брестчанка, которую судили за БЧБ-платье, уехала из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Брестчанка Наталья Климович, которую в августе судили за бело-красно-белое платье , уехала из страны вместе с гражданским мужем Владиславом. Решение о переезде пара приняла после того, как к ним в ювелирную мастерскую пришли с проверкой сотрудники УДФР.



Фото из личного архива Натальи

Сейчас пара находится в Польше. Решение уехать они приняли спонтанно, объясняет Владислав. Поводом послужили проверки, которые начались после того, как их ювелирная мастерская не работала с 26 по 28 октября. Сначала их посетил инспектор МЧС, а 2 ноября пришли сотрудники УДФР по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере, писала «Брестская газета» .

— После того как мы поддержали забастовку, начались проверки. Пришел УДФР, изъял компьютерную технику на работе и дома, опечатал драгметаллы, изъял телефоны. Через день нам сказали привезти документы по списку. Мы на полтора часа опоздали с документами. Чтобы вы представляли, за весь период деятельности — это килограмм 200 макулатуры. Не успели мы в указанный срок все подготовить, и нам сказали, что мы опоздали, а наши счета блокируются. Мы решили собрать вещи и поехать, — рассказал TUT.BY Владислав.

В тот же день вечером пара уехала в Польшу.

— Возможно, мы могли бы уехать спокойнее, подготовиться получше, но решили не рисковать. Приехали на границу с одним чемоданом. Нас поместили на карантин в хостел в Бялой Подляске. Там мы бесплатно жили и ели. Ну, а потом решили пойти в самостоятельное плавание. Сейчас пытаемся обустроиться, — объяснил Владислав.

Ювелирная мастерская Владислава, которая работала в Бресте 11 лет, закрыта. В Польше пара планирует открыть свое дело.

— Я продолжу заниматься тем, что я делал в Бресте. Наташа тоже постарается стать квалифицированным польским бухгалтером, — рассказал Владислав.

Напомним, 11 августа Наталью Климович задержали на работе. Женщина была в бело-красно-белом платье. Владислава в тот день тоже задержали, но выпустили утром без суда. Два дня Наталья провела в СИЗО, а потом она вышла на свободу с повесткой в суд по 23.34. Это административное дело в итоге отправили на доработку. В суд женщину по этому поводу больше не вызывали.

Бело-красно-белое Наталья взяла с собой в Польшу:

— На границе поляк увидел и спрашивает: «А что это? Флаг?» Говорю, что не флаг, а «сукенка». Оно теперь будет всегда со мной. Это же надо, как судьбу поменяло…