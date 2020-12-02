|
«Решили не рисковать». Брестчанка, которую судили за БЧБ-платье, уехала из Беларуси
02.12.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестчанка Наталья Климович, которую в августе судили за
Сейчас пара находится в Польше. Решение уехать они приняли спонтанно, объясняет Владислав. Поводом послужили проверки, которые начались после того, как их ювелирная мастерская не работала с 26 по 28 октября. Сначала их посетил инспектор МЧС, а 2 ноября пришли сотрудники УДФР по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере, писала
— После того как мы поддержали забастовку, начались проверки. Пришел УДФР, изъял компьютерную технику на работе и дома, опечатал драгметаллы, изъял телефоны. Через день нам сказали привезти документы по списку. Мы на полтора часа опоздали с документами. Чтобы вы представляли, за весь период деятельности — это килограмм 200 макулатуры. Не успели мы в указанный срок все подготовить, и нам сказали, что мы опоздали, а наши счета блокируются. Мы решили собрать вещи и поехать, — рассказал TUT.BY Владислав.
В тот же день вечером пара уехала в Польшу.
— Возможно, мы могли бы уехать спокойнее, подготовиться получше, но решили не рисковать. Приехали на границу с одним чемоданом. Нас поместили на карантин в хостел в Бялой Подляске. Там мы бесплатно жили и ели. Ну, а потом решили пойти в самостоятельное плавание. Сейчас пытаемся обустроиться, — объяснил Владислав.
Ювелирная мастерская Владислава, которая работала в Бресте 11 лет, закрыта. В Польше пара планирует открыть свое дело.
— Я продолжу заниматься тем, что я делал в Бресте. Наташа тоже постарается стать квалифицированным польским бухгалтером, — рассказал Владислав.
Напомним, 11 августа Наталью Климович задержали на работе. Женщина была в бело-красно-белом платье. Владислава в тот день тоже задержали, но выпустили утром без суда. Два дня Наталья провела в СИЗО, а потом она вышла на свободу с повесткой в суд по 23.34. Это административное дело в итоге отправили на доработку. В суд женщину по этому поводу больше не вызывали.
Бело-красно-белое Наталья взяла с собой в Польшу:
— На границе поляк увидел и спрашивает: «А что это? Флаг?» Говорю, что не флаг, а «сукенка». Оно теперь будет всегда со мной. Это же надо, как судьбу поменяло…
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«На границе поляк увидел и спрашивает: "А что это? Флаг?". Говорю, что не флаг, а "сукенка". Оно теперь будет всегда со мной. Это же надо, как судьбу поменяло».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)