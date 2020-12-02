Объявлен набор в школу городских инициатив - ее выпускники делают крутые проекты для Могилева

Источник материала: Tut.by

В шестой раз Центр городских инициатив набирает слушателей в школу «Теплица»: она «для тех, кто хочет сделать жизнь в Могилеве лучше, но не знает как». Обучение бесплатное. Заявки уже можно оставлять — тут .



Фото: Центр городских инициатив

Кинопоказы под открытым небом, ночные экскурсии, экофест, площадки для детей «Городок», установка исторических табличек утраченных памятников архитектуры, «Лестница-вышиванка», серия психоклонических тренингов и другие проекты — все это сделали в Могилеве выпускники «Теплицы» прошлых лет.

В декабре 2020 начинается новый — шестой сезон «Теплицы». Занятия будут проходить дважды в месяц, весь курс продлится 5 месяцев.

— В этом сезоне мы решили разнообразить школу новыми занятиями и интерактивными мероприятиями. Также занятия будут дополнены онлайн-встречами и мастер-классами от крутых экспертов, — рассказал руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.

Во время курса слушатели разработают свои проекты, самые интересные и актуальные из которых помогут воплотить в жизнь. Кроме того, слушатели «Теплицы» смогут принимать участие в действующих проектах Центра городских инициатив. Среди самых крупных и известных — Dranikfest, Большой городской пикник, украшение города стрит-артом.

— Мы уверены, что сейчас запрос на активизм очень высок. Мы ищем неравнодушных и креативных людей, — говорит Юрий Стукалов. — Пусть кому-то не хватает смелости, уверенности в реализуемости планов, кому-то единомышленников, средств на реализацию, кому-то практических навыков — эту нехватку можно восполнить. Мы уверены, что участие в школе городских инициатив будет иметь прикладную пользу.

Участников отберут на конкурсной основе среди тех, кто отправит свою заявку (до 11 декабря включительно). Специальная форма заполнения — тут . Вопросы можно отправлять в Центр городских инициатив на электронную почту cgimogilev@gmail.com.