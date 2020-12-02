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На каждой плоскостной стоянке в столице могут появиться велогаражи

02.12.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как в столице понижают бордюры и что с велогаражами для велосипедов? Где можно было бы построить еще одну крупную велодорожку? Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сообщает агентство «Минск-Новости».


Cейчас многие минчане вынуждены хранить велосипеды прямо в квартирах. Фото: TUT.BY

Что с бордюрами

Зампред Мингорисполкома Александр Дорохович доволен инфраструктурой для велосипедистов в Минске.

— Порой в других городах и странах мы выхватываем какую-то деталь и говорим: вот, где-то лучше. Но всегда надо смотреть в комплексе. В городе постоянно проводится работа для повышения комфорта передвижения на велосипедах. Только в этом году мы понизили бордюр для создания безбарьерной среды в 986 местах, а за уходящую пятилетку — в 4642 местах. Это сделано не только для велосипедистов, но и для того, чтобы по городу было комфортно передвигаться пожилым людям, детям, мамам с колясками, — рассказал он.

Дорохович добавил, что в первую очередь в столице стараются обустроить магистральные и каркасные улицы, чтобы велосипедисты могли ехать по ним, не спешиваясь. Работу продолжат. При проектировании новых транспортных артерий предусматриваются велодорожки.

Велогаражи появятся на каждой плоскостной стоянке

— Не менее важен вопрос хранения велосипедов. В перспективе на каждой плоскостной стоянке в городе появятся велогаражи. Обустраивать их можно и во дворах. Для этого желающим следует обратиться в администрацию района, собрать единомышленников из числа соседей. Специалисты рассмотрят вопрос с выходом на место и предложат допустимые варианты размещения и дизайна такого павильона, который жильцы смогут установить за свой счет. Пару недель назад мы провели конкурс среди районов столицы на лучший велогараж, собрали самые интересные и функциональные проекты, которые достойны тиражирования. Также мы требуем от застройщиков, которые возводят жилье в Минске, изначально предусматривать велопаркинги на придомовых территориях, — продолжил заместитель председателя Мингорисполкома.

У Свислочи уже есть большая велодорожка. Где еще нужна?

Александр Дорохович добавил, что в городе было бы правильно построить велодорожку вдоль Слепянской водной системы.

— Там протяженность 20,5 километра, каналы протекают через четыре района. Уверен, такая велодорожка была бы очень популярна.

 
Теги: Минск
 
 
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