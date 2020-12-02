В Минлесхозе рассказали, когда откроются елочные базары

Источник материала: Tut.by

До Рождества и Нового года осталось не так и много. На сайте Минлесхоза уже появилась информация про работу елочных базаров. В разных областях они откроются в разные даты. Раньше всех обзавестись зелеными красавицами смогут жители Брестского и Витебского регионов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Брестской и Витебской областях елочные базары откроются 19 декабря. С 20 и 21 декабря к торговле присоединятся лесхозы в Гродненской области, с 21-го — в Минской области, с 23 декабря — в Гомельской и Могилевской.

— Работа елочных базаров будет организована во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов, — уточняют в пресс-службе Минлесхоза. — Как и в прошлом году, из-за изменившихся правил предоставления торговых площадей продукция лесхозов в Минске будет представлена лишь в двух точках. Адрес первой: ул. Багратиона, 70 (заработает с 21 декабря), а второй — ул. Притыцкого, 146 (заработает с 22 декабря).

Традиционно в ассортименте торговых точек появятся ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. Что касается последних, то их будут продавать во всех населенных пунктах, где живет более 30 тысяч человек. В ассортименте — ель европейская, ель сербская, ель колючая, пихта нордмана.

Стоимость новогодних деревьев в Минлесхозе озвучат в ближайшее время. Она, уточняют в ведомстве, будет зависеть от вида и размера новогоднего дерева, а также от региона, где продается.