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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гомельские легкоатлеты за спорт вне политики Все больше спортсменов открыто отстаивают свое право выступать под белорусским флагом. Спорт должен оставаться вне политики. Обращение к общественности...

Все больше спортсменов открыто отстаивают свое право выступать под белорусским флагом. Спорт должен оставаться вне политики. Обращение к общественности подписали и легкоатлеты Полесского региона. Свое мнение высказали олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, победители других крупных международных стартов. К инициативе присоединились уже более 2 с половиной тысяч спортсменов Беларуси.Именитые и начинающие спортсмены продолжают приходить в Центр олимпийской подготовки, чтобы подписать обращение.