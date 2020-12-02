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Гомельские легкоатлеты за спорт вне политики
02.12.2020 14:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсе больше спортсменов открыто отстаивают свое право выступать под белорусским флагом. Спорт должен оставаться вне политики. Обращение к общественности подписали и легкоатлеты Полесского региона. Свое мнение высказали олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, победители других крупных международных стартов. К инициативе присоединились уже более 2 с половиной тысяч спортсменов Беларуси.
Марк Патей, член национальной команды Беларуси по легкой атлетике: "Я подписал это письмо, потому что мне не интересно выступать за нейтральный флаг. Хочется выступать со своим, чтобы я все время был за свое государство. Так как государство нас поддерживает, нам помогает, дает нам развитие".
Кирилл Зиновенко, старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике по Гомельской области: "Хочется заниматься своим делом спокойно, показывать достойные результаты в поддержку дальнейшего развития белорусского спорта. И конечно, в поддержку наших ведущих спортсменов".
Именитые и начинающие спортсмены продолжают приходить в Центр олимпийской подготовки, чтобы подписать обращение.
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Все больше спортсменов открыто отстаивают свое право выступать под белорусским флагом. Спорт должен оставаться вне политики. Обращение к общественности...
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