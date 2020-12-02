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К 2030 году по дорогам Беларуси будет ездить свыше полумиллиона электрокаров

02.12.2020 14:19 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К 2030 году по дорогам Беларуси будут ездить уже свыше полумиллиона электрокаров. Такой прогноз дают эксперты отрасли с учетом общемировых тенденций к переходу на экологичные виды транспорта и при условии принятия новых мер по стимулированию развития зеленого сектора в нашей стране.  По словам аналитиков,  всего за год в Беларуси количество потребляемой электромобилями энергии  за год увеличилось в 4 раза. Напомним,  сегодня при покупке зеленых авто отменена уплата НДС и таможенная пошлина.  
 
 
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К 2030 году по дорогам Беларуси будут ездить уже свыше полумиллиона электрокаров. Такой прогноз дают эксперты отрасли с учетом общемировых тенденций к переходу на...
 
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