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Четвертый сезон "Я знаю!" снимают на "Беларусьфильме"

02.12.2020 14:19 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белтелерадиокомпания совместно с Министерством образования вновь пригласила юных знатоков на проект "Я знаю!". Четвертый сезон рейтинговой викторины снимают в эти дни. Интерактивный класс и учительскую собрали в павильонах "Беларусьфильма". Этапы игры оставили без изменений, но теперь ученики находятся с глазу на глаз с ведущим. Открытые уроки  для зрителей в зале отменили из-за COVID. 

Премьерный показ сезона "Я знаю!" - 16 января

На генеральную репетицию экзаменов в телеформате традиционно пригласили лучших школьников от каждого района страны. Обойти стрессовые ситуации и составить верно-логические цепочки только за 7 дней съемок смогут более 140 человек. Сейчас испытания проходят семиклассники. Команда Белтелерадиокомпании запишет 33 игры. А премьерный показ телевикторины запланирован на 16 января.

 
 
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Белтелерадиокомпания совместно с Министерством образования вновь пригласила юных знатоков на проект "Я знаю!". Четвертый сезон рейтинговой викторины снимают в...
 
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