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Четвертый сезон "Я знаю!" снимают на "Беларусьфильме"
02.12.2020 14:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелтелерадиокомпания совместно с Министерством образования вновь пригласила юных знатоков на
Премьерный показ сезона "Я знаю!" - 16 январяНа генеральную репетицию экзаменов в телеформате традиционно пригласили лучших школьников от каждого района страны. Обойти стрессовые ситуации и составить верно-логические цепочки только за 7 дней съемок смогут более 140 человек. Сейчас испытания проходят семиклассники. Команда Белтелерадиокомпании запишет 33 игры. А премьерный показ телевикторины запланирован на 16 января.
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Белтелерадиокомпания совместно с Министерством образования вновь пригласила юных знатоков на проект "Я знаю!". Четвертый сезон рейтинговой викторины снимают в...
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