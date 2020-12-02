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Премьерный показ сезона "Я знаю!" - 16 января

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Четвертый сезон "Я знаю!" снимают на "Беларусьфильме" Белтелерадиокомпания совместно с Министерством образования вновь пригласила юных знатоков на проект "Я знаю!". Четвертый сезон рейтинговой викторины снимают в...

Белтелерадиокомпания совместно с Министерством образования вновь пригласила юных знатоков на. Четвертый сезон рейтинговой викторины снимают в эти дни. Интерактивный класс и учительскую собрали в павильонах "Беларусьфильма". Этапы игры оставили без изменений, но теперь ученики находятся с глазу на глаз с ведущим. Открытые уроки для зрителей в зале отменили из-за COVID.На генеральную репетицию экзаменов в телеформате традиционно пригласили лучших школьников от каждого района страны. Обойти стрессовые ситуации и составить верно-логические цепочки только за 7 дней съемок смогут более 140 человек. Сейчас испытания проходят семиклассники. Команда Белтелерадиокомпании запишет 33 игры. А премьерный показ телевикторины запланирован на 16 января.