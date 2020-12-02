Суд по надписи «Не забудем». «Горремавтодор» отказался от иска - 211 рублей уже возместили

Источник материала: Tut.by

Минчан Марию Бобович и Максима Павлющика судят за «циничную надпись» на месте мемориала Александру Тарайковскому. В суде «Горремавтодор» озвучил фактическую сумму ущерба — всего 211 рублей (вместо 7,5 тысячи, о которых заявляли раньше). Гособвинитель по каждому пункту перепроверила сумму. А еще «Горремавтодор» отказался от своего иска, потому что предприятию уже возместили ущерб. TUT.BY следит за тем, как идет процесс.





Что за дело рассматривают?

Напомним , 9 сентября нескольких минчан задержали после того, как они пытались восстановить мемориал Александру Тарайковскому — надпись на тротуарной плитке.

По уголовному делу об умышленном повреждении имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, и о хулиганстве проходят 25-летняя Мария Бобович и 26-летний Максим Павлющик. Их обвиняют по двум статьям УК РБ — по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества).



Мария Бобович



Максим Павлющик

Изначально при возбуждении уголовного дела заявили об ущербе в 7,5 тысячи рублей, в суде с уточнением выступили представители ГПО «Горремавтодор», они пояснили, что фактический ущерб составил 211 рублей 20 копеек. На предприятии сначала подразумевали, что плитку придется менять, поэтому заявленная сумма была такой высокой.

Дело рассматривает судья Юлия Близнюк, гособвинитель — Алина Касьянчик. Обвиняемые под стражей.

Также во Фрунзенском суде рассматривают еще одно уголовное дело в отношении трех мужчин по таким же статьям и тоже по надписи «Не забудем» возле станции метро «Пушкинская». Напомним, после гибели 10 августа Александра Тарайковского там возник стихийный мемориал, похожие памятные надписи примерно на одном месте появлялись не раз.

Правозащитники признали всех пятерых обвиняемых политзаключенными.

Вчера в суде по Павлющику и Бобович допрашивали обвиняемых, а также выступал специалист по строительно-технической экспертизе. Сегодня в зале суда гособвинитель вместе с представителем гражданского истца пересчитала по пунктам, из чего складывается сумма ущерба 211 рублей 20 копеек.

Откуда взялся первоначальный ущерб в 7,5 тысячи и почему теперь это 211 рублей?

Из чего складывалась первоначальная сумма ущерба — 7,5 тысячи рублей, которую «Горремавтодор» заявил как предварительную и передал в правоохранительные органы? В суде свидетели, сотрудники ГПО «Горремавтодор», пояснили.

Специалист предприятия рассчитала эту сумму через автоматическую программу, в которую просто вводят данные по объемам работ. Была задача — высчитать, сколько будет стоить полная замена плитки на 137 «квадратах» тротуара.

И все, никакие другие параметры в программе не указывались — ни износ плитки, ни степень повреждения (а лежит она там примерно с 2010 года). Программа подсчитала сумму за перекладку новой плитки — 7,5 тысячи рублей.

Представители «Горремавтодора» пояснили в суде, что не получали никаких уведомлений о возбуждении уголовного дела, что установлены лица, которые нанесли надпись, поэтому фактическую уточненную сумму ущерба в правоохранительные органы не отправляли.

211 рублей 20 копеек — это фактическая сумма, которая складывается из аренды моющей машины, зарплаты рабочих, работы авто, НДС и прочего. На суде гособвинитель пересчитала каждый пункт затрат. Сумма сошлась.

Во время судебного процесса «Горремавтодор» подтвердил, что Мария Бобович возместила ущерб в 211 рублей 20 копеек, на счет предприятия действительно поступила такая сумма. В связи с этим представитель «Горремавтодора» отказался от иска.

Представители предприятия не раз отвечали на суде: они не считают фразу, которую написали обвиняемые, циничной.

Являются ли циничными надписи «не забубем» или «не забудем»?





Адвокат обвиняемой Бобович Андрей Мочалов ходатайствовал о приобщении к делу заключения филолога, академика НАН Александра Лукашанца на предмет циничности фразы «Не забудем», так как Бобович имела намерение написать фразу «не забудем» и, в принципе, успела написать только «не за», — то есть ошибки она не допускала.

Вчера такое же заключение суд отклонил, так как обвиняемым вменяется надпись «не забубем». В этот раз по той же причине ходатайство отклонили.

Тогда адвокат попросил назначить лингвистическую экспертизу, чтобы эксперты рассмотрели вопрос, являются ли надписи «не забудем» или «не забубем» циничными и оскорбительными для граждан, выражают ли неуважение к нравственным ценностям.

Гособвинитель сказала, что проводить экспертизу нецелесообразно, так как понятия «циничности» и «оскорбления» являются субъективными. Судья ушла в совещательную комнату, объявлен перерыв.